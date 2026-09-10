Sverige

Poliser är vid en mörk plats. En polisbil är parkerad. I bakgrunden är det hus med lägenheter.

Poliserna jobbar vid platsen på Hisingen där en man blev skjuten till döds den 9 september år 2025. Foto: Björn Larsson/TT

Ingen dödad i skjutningar

Ingen har dött i skjutningar
i Göteborg på ett år.
Det är en ovanlig ändring,
säger poliserna.

En man dog i en skjutning
på Hisingen i Göteborg
den 9 september år 2025.

Efter det har det varit
två skjutningar
som poliserna vet om.
Ingen dog eller blev skadad
i de skjutningarna.

Men poliserna vet
att det ändå händer brott.
Gäng lockar fortfarande
barn och vuxna
att göra brott.

År 2013 var skjutningarna
som flest i Göteborg.
Det var 56 skjutningar.
Trettio människor skadades
och åtta dog.

8 SIDOR/TT

10 september 2026

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8 kommentarer
  1. Toyota skriver:
    10 september, 2026 kl. 10:28

    Bra jobbet polisen🥳🥳

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  2. TRIKY skriver:
    10 september, 2026 kl. 11:16

    Vad brutalt! Och spännande😎.Det var ändå skjukt mycket skjutnningar 2013

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  3. Bella skriver:
    10 september, 2026 kl. 12:49

    Vänta bara säger jag, rätt som det är händer det något så dra inte förhastade slutsatser!!

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  4. Regn skriver:
    10 september, 2026 kl. 12:51

    Det är tämligen enkelt och det är att skaffa fram bevisning mot gängledarna så att de får fängelsestraff. Gängledarna är ett begränsat antal individer särskilt bland de 3-4 grupperingar som anses stå för mycket av våldet och det kan röra sig om färre än 100 personer. Får man bort dessa personer så minskar säkert våldet.

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  5. 13:22 skriver:
    10 september, 2026 kl. 13:22

    Tur att ingen har dött av skjutningar så länge hoppas att ingen dör av det igen

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  6. Jag vill vara anonym. skriver:
    10 september, 2026 kl. 13:27

    Jag håller med toyota!!

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  7. Markus Holgersson skriver:
    10 september, 2026 kl. 13:56

    väldigt bra jobbat av polisen

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  8. Abdul skriver:
    10 september, 2026 kl. 14:28

    Kan hände att många brottslingar är på sommar lov i medelosten just nu.

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