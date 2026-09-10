Ingen dödad i skjutningar

Ingen har dött i skjutningar

i Göteborg på ett år.

Det är en ovanlig ändring,

säger poliserna.

En man dog i en skjutning

på Hisingen i Göteborg

den 9 september år 2025.

Efter det har det varit

två skjutningar

som poliserna vet om.

Ingen dog eller blev skadad

i de skjutningarna.

Men poliserna vet

att det ändå händer brott.

Gäng lockar fortfarande

barn och vuxna

att göra brott.

År 2013 var skjutningarna

som flest i Göteborg.

Det var 56 skjutningar.

Trettio människor skadades

och åtta dog.

8 SIDOR/TT