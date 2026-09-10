Sverige
Poliserna jobbar vid platsen på Hisingen där en man blev skjuten till döds den 9 september år 2025. Foto: Björn Larsson/TT
Ingen dödad i skjutningar
Ingen har dött i skjutningar
i Göteborg på ett år.
Det är en ovanlig ändring,
säger poliserna.
En man dog i en skjutning
på Hisingen i Göteborg
den 9 september år 2025.
Efter det har det varit
två skjutningar
som poliserna vet om.
Ingen dog eller blev skadad
i de skjutningarna.
Men poliserna vet
att det ändå händer brott.
Gäng lockar fortfarande
barn och vuxna
att göra brott.
År 2013 var skjutningarna
som flest i Göteborg.
Det var 56 skjutningar.
Trettio människor skadades
och åtta dog.
8 SIDOR/TT
10 september 2026
Bra jobbet polisen🥳🥳
Vad brutalt! Och spännande😎.Det var ändå skjukt mycket skjutnningar 2013
Vänta bara säger jag, rätt som det är händer det något så dra inte förhastade slutsatser!!
Det är tämligen enkelt och det är att skaffa fram bevisning mot gängledarna så att de får fängelsestraff. Gängledarna är ett begränsat antal individer särskilt bland de 3-4 grupperingar som anses stå för mycket av våldet och det kan röra sig om färre än 100 personer. Får man bort dessa personer så minskar säkert våldet.
Tur att ingen har dött av skjutningar så länge hoppas att ingen dör av det igen
Jag håller med toyota!!
väldigt bra jobbat av polisen
Kan hände att många brottslingar är på sommar lov i medelosten just nu.