Sverige
En domstol straffar en pojke efter att han och en annan pojke våldtagit en flicka. Foto: J Nilsson/TT
Straff för våldtäkt
I november förra året
våldtog två pojkar en flicka.
Brottet hände på en toalett
i ett köpcentrum i området Uppland.
Flickan har en
funktionsnedsättning.
Hon träffade pojkarna
i köpcentrumet.
Pojkarna ska ha
dragit in flickan på en toalett.
Där slog de henne
och våldtog henne.
Brottet blev känt
en vecka senare
när flickan sökte vård
och berättade vad som hänt.
Den ena pojken var
16 år när han gjorde brottet.
Han blir nu straffad.
Han ska vara inlåst
i ett år på ett hem för unga
som gjort brott.
Den andra pojken var
14 år när han gjorde brottet.
Han var för ung
för att få ett straff.
Båda pojkarna ska också
betala nästan 300 tusen kronor
till flickan.
8 SIDOR/TT
12 juni 2026