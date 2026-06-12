Straff för våldtäkt

I november förra året

våldtog två pojkar en flicka.

Brottet hände på en toalett

i ett köpcentrum i området Uppland.

Flickan har en

funktionsnedsättning.

Hon träffade pojkarna

i köpcentrumet.

Pojkarna ska ha

dragit in flickan på en toalett.

Där slog de henne

och våldtog henne.

Brottet blev känt

en vecka senare

när flickan sökte vård

och berättade vad som hänt.

Den ena pojken var

16 år när han gjorde brottet.

Han blir nu straffad.

Han ska vara inlåst

i ett år på ett hem för unga

som gjort brott.

Den andra pojken var

14 år när han gjorde brottet.

Han var för ung

för att få ett straff.

Båda pojkarna ska också

betala nästan 300 tusen kronor

till flickan.

8 SIDOR/TT