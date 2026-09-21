Det har varit färre

skjutningar i Sverige i år

jämfört med förra året.

Det betyder också att färre

har blivit dödade och skadade.

I månaden augusti

var det ingen i Sverige

som blev dödad i en skjutning.

Det säger poliserna.

Fram till den sista augusti

var det 53 skjutningar i Sverige.

Det är ungefär hälften

så många jämfört med

samma tid förra året.

Samma sak är det

med sprängningarna.

De blir också färre.

Fram till den sista augusti

var det 75 sprängningar i Sverige.

Det är ungefär hälften

så många jämfört med

samma tid förra året.

8 SIDOR/TT