Sverige
Poliser jobbar efter en skjutning i Uppsala i juli. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Färre skjutningar i Sverige
Det har varit färre
skjutningar i Sverige i år
jämfört med förra året.
Det betyder också att färre
har blivit dödade och skadade.
I månaden augusti
var det ingen i Sverige
som blev dödad i en skjutning.
Det säger poliserna.
Fram till den sista augusti
var det 53 skjutningar i Sverige.
Det är ungefär hälften
så många jämfört med
samma tid förra året.
Samma sak är det
med sprängningarna.
De blir också färre.
Fram till den sista augusti
var det 75 sprängningar i Sverige.
Det är ungefär hälften
så många jämfört med
samma tid förra året.
8 SIDOR/TT
21 september 2026
vad kan detta beror på???slut på ammunition???🤣🤣😂😄😃
Vad skönt!
Hoppas föräldrarna uppfostrar barn väl.
Jag hoppas även krigen och bråken ute i världen slutar också. Då blir det paradis här på jorden och klimatförändringarna försvinner! Hoppas!
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