Sverige

Det är mörkt ute i Uppsala. Poliser och polisbilar är på en gata.

Poliser jobbar efter en skjutning i Uppsala i juli. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Färre skjutningar i Sverige

Det har varit färre
skjutningar i Sverige i år
jämfört med förra året.

Det betyder också att färre
har blivit dödade och skadade.

I månaden augusti
var det ingen i Sverige
som blev dödad i en skjutning.
Det säger poliserna.

Fram till den sista augusti
var det 53 skjutningar i Sverige.
Det är ungefär hälften
så många jämfört med
samma tid förra året.

Samma sak är det
med sprängningarna.
De blir också färre.

Fram till den sista augusti
var det 75 sprängningar i Sverige.
Det är ungefär hälften
så många jämfört med
samma tid förra året.

8 SIDOR/TT

21 september 2026

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3 kommentarer
  1. . skriver:
    21 september, 2026 kl. 18:53

    vad kan detta beror på???slut på ammunition???🤣🤣😂😄😃

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  2. Maja skriver:
    21 september, 2026 kl. 19:14

    Vad skönt!
    Hoppas föräldrarna uppfostrar barn väl.
    Jag hoppas även krigen och bråken ute i världen slutar också. Då blir det paradis här på jorden och klimatförändringarna försvinner! Hoppas!

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  3. BB skriver:
    21 september, 2026 kl. 21:31

    Tack vare Sverigedemokraterna, skicka brottslig hem direkt, ut från Sverige.

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