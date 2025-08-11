Dags att räkna igelkottar

Igelkotten är ett

populärt litet djur.

Men den är hotad.

Det blir färre

igelkottar i Sverige.

Organisationen WWF,

Världsnaturfonden, vill veta

hur många igelkottar

som finns i Sverige.

Därför är den här veckan

en särskild vecka

för igelkottar.

Då kan du räkna igelkottar

och rapportera det till WWF.

Du ska även rapportera

om du inte ser några

igelkottar alls.

– Det är extra viktigt

för att vi ska förstå

varför de blir färre.

Det säger Jessica Ångström

som är expert på WWF.

Det är andra året som

WWF räknar igelkottar.

Förra året såg folk

nästan 30 tusen igelkottar.

Igelkottar är vanligast

på Gotland och minst

vanliga i Jämtland.

Det är inte klart varför

igelkottarna blir färre.

Men många dör i trafiken.

De kan också bli dödade

av gifter i naturen

och av grävlingar

och robotgräsklippare.

Här kan du rapportera igelkottar.

8 SIDOR/TT