Två igelkottar i gräset.

Igelkottarna blir färre i Sverige. Foto: AP/TT

Dags att räkna igelkottar

Igelkotten är ett
populärt litet djur.
Men den är hotad.
Det blir färre
igelkottar i Sverige.

Organisationen WWF,
Världsnaturfonden, vill veta
hur många igelkottar
som finns i Sverige.

Därför är den här veckan
en särskild vecka
för igelkottar.

Då kan du räkna igelkottar
och rapportera det till WWF.

Du ska även rapportera
om du inte ser några
igelkottar alls.

– Det är extra viktigt
för att vi ska förstå
varför de blir färre.

Det säger Jessica Ångström
som är expert på WWF.

Det är andra året som
WWF räknar igelkottar.
Förra året såg folk
nästan 30 tusen igelkottar.

Igelkottar är vanligast
på Gotland och minst
vanliga i Jämtland.

Det är inte klart varför
igelkottarna blir färre.
Men många dör i trafiken.

De kan också bli dödade
av gifter i naturen
och av grävlingar
och robotgräsklippare.

Här kan du rapportera igelkottar.

8 SIDOR/TT

Igelkottar

  • Igelkottar har troligen funnits
    i mer än 30 miljoner år.
    De kan vara ett av de äldsta
    levande däggdjuren på jorden.
    Man har funnit
    rester av igelkottar
    som är lika gamla
    som de sista dinosaurierna.
  • En vuxen igelkott har mellan
    5 000 och 7 000 taggar.
  • Igelkottar kan bli åtta år gamla.
  • Fler än hälften av igelkottarna
    dör innan de har blivit ett år.
  • Igelkottar äter larver,
    skalbaggar, tvestjärtar,
    daggmaskar och sniglar.
    De äter också bär och svamp.

Informationen kommer
från organisationen WWF.

11 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Wictor freundt skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 09:59

    Vi har ingen i holsbyrunn Igelkottar
    Hoppas dem komma fram

    Svara
  2. MILENA LUISA skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 10:16

    De kommer till min balkong ganska ofta…jag skriver här när de kommer…🙂

    Svara
  3. Sofia skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 11:06

    Att förlita sig på slumpmässig rapportering verkar inte vara en pålitlig metod att räkna antal. Hur vet man att en igelkott rapporteras 5 gånger och annan syns inte alls?

    Svara
  4. MILENA LUISA skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 12:17

    Många igelkottar är påkörda tyvärr…vad synd!!!

    Svara
  5. Andreas skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 18:13

    Wiktor.finns en massa igelkottar i holsbybrunn jag har sett många.

    Svara
  6. Stefan i Målsryd. skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 18:34

    Mamma o 6 st ungar under min balkong,slutet av juli

    Svara
  7. Torbjörn skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 19:08

    Kommer till mitt hus ibland,
    Tror är samma igelkott, brukar ge den vatten o tror den gillar mina äpplen i trädgården.. har krikon också den kanske äter.

    Svara
