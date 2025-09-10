Gratis skydd mot virus

RS är ett virus.

Det kan göra små barn

väldigt sjuka.

Från i dag den 10 september

kan bebisar få en spruta

som ger skydd mot viruset.

De får sprutan direkt

på sjukhuset efter födseln.

Skyddet är gratis.

RS är ett vanligt virus.

Nästan alla barn

under två år får det.

De flesta blir bara lite sjuka.

Men vissa barn blir

allvarligt sjuka.

De kan få lunginflammation

och behöva vård

på sjukhus.

