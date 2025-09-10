Vardags

En mamma håller sin bebis.

Bebisar kan få skyddet direkt efter födseln. Foto: Christine Olsson/TT

Gratis skydd mot virus

RS är ett virus.
Det kan göra små barn
väldigt sjuka.

Från i dag den 10 september
kan bebisar få en spruta
som ger skydd mot viruset.
De får sprutan direkt
på sjukhuset efter födseln.
Skyddet är gratis.

RS är ett vanligt virus.
Nästan alla barn
under två år får det.
De flesta blir bara lite sjuka.

Men vissa barn blir
allvarligt sjuka.
De kan få lunginflammation
och behöva vård
på sjukhus.

8 SIDOR/TT

10 september 2025

3 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    10 september, 2025 kl. 12:40

    Skyddar sprutan hela livet eller måste den förnyas?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 september, 2025 kl. 12:58

      Hej Sofia!
      Nej, sprutan skyddar inte mot viruset RS hela livet.
      Skyddet brukar räcka ungefär
      ett halvår eller ett år.
      /Hälsningar 8 Sidor

  2. Sofia skriver:
    10 september, 2025 kl. 13:03

    Tack för svaret!

