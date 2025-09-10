Vardags
Gratis skydd mot virus
RS är ett virus.
Det kan göra små barn
väldigt sjuka.
Från i dag den 10 september
kan bebisar få en spruta
som ger skydd mot viruset.
De får sprutan direkt
på sjukhuset efter födseln.
Skyddet är gratis.
RS är ett vanligt virus.
Nästan alla barn
under två år får det.
De flesta blir bara lite sjuka.
Men vissa barn blir
allvarligt sjuka.
De kan få lunginflammation
och behöva vård
på sjukhus.
10 september 2025
Skyddar sprutan hela livet eller måste den förnyas?
Hej Sofia!
Nej, sprutan skyddar inte mot viruset RS hela livet.
Skyddet brukar räcka ungefär
ett halvår eller ett år.
Tack för svaret!