Våren kommer tidigare

Våren har kommit långt

i nästan hela Sverige.

Du kan hitta växterna

vitsippa, blåsippa och sälg

ända uppe i norra Sverige.

Blommorna kommer

mycket tidigare än förr i tiden.

Det beror på ändringar i klimatet.

Det säger forskare på

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Varje valborg kollar de

hur långt våren har kommit

jämfört med slutet av 1800-talet.

De får hjälp av

människor i hela landet.

Folk rapporterar om blommor

och blad där de bor.

– Blommor och trädens löv

kommer ungefär två veckor

tidigare nu jämfört med på 1800-talet.

Men i år är det ännu tidigare.

Det säger Ola Langvall

som är forskare på SLU.

Forskarna har

hittat flera tecken på

att våren är tidig.

• För första gången någonsin

blommar tussilagon

i Lappland redan nu.

• I södra Sverige har många

tidiga blommor blommat färdigt.

Vid samma tid på 1800-talet

hade de inte börjat blomma än.

• På 1800-talet kom björkens löv

i södra Sverige vid valborg.

Nu har björken löv ända uppe i

Jämtland och Västerbotten.

