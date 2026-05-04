Vardags
Vitsippor i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT
Våren kommer tidigare
Våren har kommit långt
i nästan hela Sverige.
Du kan hitta växterna
vitsippa, blåsippa och sälg
ända uppe i norra Sverige.
Blommorna kommer
mycket tidigare än förr i tiden.
Det beror på ändringar i klimatet.
Det säger forskare på
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Varje valborg kollar de
hur långt våren har kommit
jämfört med slutet av 1800-talet.
De får hjälp av
människor i hela landet.
Folk rapporterar om blommor
och blad där de bor.
– Blommor och trädens löv
kommer ungefär två veckor
tidigare nu jämfört med på 1800-talet.
Men i år är det ännu tidigare.
Det säger Ola Langvall
som är forskare på SLU.
Forskarna har
hittat flera tecken på
att våren är tidig.
• För första gången någonsin
blommar tussilagon
i Lappland redan nu.
• I södra Sverige har många
tidiga blommor blommat färdigt.
Vid samma tid på 1800-talet
hade de inte börjat blomma än.
• På 1800-talet kom björkens löv
i södra Sverige vid valborg.
Nu har björken löv ända uppe i
Jämtland och Västerbotten.
8 SIDOR
4 maj 2026
Den är bra❤