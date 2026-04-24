Kultur
En ny film om Michael Jackson kommer nu på bio. Foto: Glen Wilson/Lionsgate/AP/TT
Riktiga artisten Michael Jackson år 1984. Foto: Doug Pizac/AP/TT
Jafaar Jackson spelar Michael Jackson i filmen. Michael Jackson är Jafaars farbror. Foto: Jordan Strauss/AP/TT
Ny film om Jackson
Michael Jackson är en av
världens mest kända artister.
Han har gjort låtar som
Thriller, Billie Jean och Beat it.
Michael Jackson dog år 2009.
Då var han bara 50 år gammal.
Nu kommer en ny film på bio
om Michael Jacksons liv.
Filmen heter Michael.
I filmen får vi
följa Michael Jackson
från att han är ung
till han blir berömd.
Michael Jackson var bara
fem år när han blev artist.
Då sjöng han med
sina äldre syskon
i gruppen Jackson 5.
Gruppen blev mycket känd.
Men mest känd
blev Michael Jackson
när han började sjunga ensam.
Folk älskade hans musik
och hans stil när han dansade.
Den nya filmen handlar om det.
Det är en släkting
till Michael Jackson
som spelar honom i filmen.
Han heter Jafaar Jackson.
Han är son till Michael
Jacksons bror, Jermaine Jackson.
Jafaar har berättat
att han tränade i två år
för att dansa och låta
som Michael Jackson
innan filmen spelades in.
Många av dem som
älskade Michael Jackson
är glada över filmen.
Men filmen
har också fått kritik.
Michael Jackson
blev anklagad för
sexbrott mot unga pojkar
flera gånger när han levde.
Många tycker att filmen
borde berätta om det.
Den som vill veta mer
om vad Michael Jackson
är anklagad för
kan se filmerna
Leaving Neverland
och Leaving Neverland 2.
De går att se på SVT Play.
SVT Play visar också en serie
om Michael Jacksons liv.
Serien heter
The Michael Jackson Story.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
24 april 2026