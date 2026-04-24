Ny film om Jackson

Michael Jackson är en av

världens mest kända artister.

Han har gjort låtar som

Thriller, Billie Jean och Beat it.

Michael Jackson dog år 2009.

Då var han bara 50 år gammal.

Nu kommer en ny film på bio

om Michael Jacksons liv.

Filmen heter Michael.

I filmen får vi

följa Michael Jackson

från att han är ung

till han blir berömd.

Michael Jackson var bara

fem år när han blev artist.

Då sjöng han med

sina äldre syskon

i gruppen Jackson 5.

Gruppen blev mycket känd.

Men mest känd

blev Michael Jackson

när han började sjunga ensam.

Folk älskade hans musik

och hans stil när han dansade.

Den nya filmen handlar om det.

Det är en släkting

till Michael Jackson

som spelar honom i filmen.

Han heter Jafaar Jackson.

Han är son till Michael

Jacksons bror, Jermaine Jackson.

Jafaar har berättat

att han tränade i två år

för att dansa och låta

som Michael Jackson

innan filmen spelades in.

Många av dem som

älskade Michael Jackson

är glada över filmen.

Men filmen

har också fått kritik.

Michael Jackson

blev anklagad för

sexbrott mot unga pojkar

flera gånger när han levde.

Många tycker att filmen

borde berätta om det.

Den som vill veta mer

om vad Michael Jackson

är anklagad för

kan se filmerna

Leaving Neverland

och Leaving Neverland 2.

De går att se på SVT Play.

SVT Play visar också en serie

om Michael Jacksons liv.

Serien heter

The Michael Jackson Story.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Se trailer på nya filmen Michael