Risk för bränder på valborg

På torsdag är det valborg.

Då tänder folk eldar

och sjunger sånger

för att fira våren.

Men var försiktig

med elden.

Det är mycker torrt

i skog och mark.

Elden kan sprida sig.

Det varnar myndigheten SMHI för.

På valborg är det

stor risk eller mycket

stor risk för bränder

i nästan hela landet.

På första maj ska

vädret bli varmare.

Då kan risken för bränder

bli ännu större.

Det säger SMHI.

Det är vanligt med

risk för bränder på våren.

Då är det ofta

torrt väder under lång tid.

I år har det regnat

ovanligt lite

på många platser.

8 SIDOR/TT