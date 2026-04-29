    En eld i Malmö på valborg förra året. Foto: Johan Nilsson/TT

    Nyligen var det en stor brand i gräs i Kristianstad i Skåne. Marken är mycket torr och kan lätt börja brinna. Foto: Johan Nilsson/TT

Risk för bränder på valborg

På torsdag är det valborg.
Då tänder folk eldar
och sjunger sånger
för att fira våren.

Men var försiktig
med elden.
Det är mycker torrt
i skog och mark.
Elden kan sprida sig.
Det varnar myndigheten SMHI för.

På valborg är det
stor risk eller mycket
stor risk för bränder
i nästan hela landet.

På första maj ska
vädret bli varmare.
Då kan risken för bränder
bli ännu större.
Det säger SMHI.

Det är vanligt med
risk för bränder på våren.
Då är det ofta
torrt väder under lång tid.
I år har det regnat
ovanligt lite
på många platser.

8 SIDOR/TT

29 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. viggo skriver:
    29 april, 2026 kl. 10:19

    Inte döda igelkottar😤

  2. Baka skriver:
    29 april, 2026 kl. 13:42

    😭😭😭😭😭😂😭😭😭😭

