Världen
Friedrich Merz är Tysklands ledare. Han är förbundskansler. Foto: Markus Schreiber/AP/TT
Bråk mellan Tyskland och USA
Tysklands ledare
Friedrich Merz
kritiserade nyligen
USAs krig mot Iran.
Det hände på en skola
i Tyskland när Merz
var på besök där.
Merz sa att USA inte har
någon plan för kriget.
Därför blir det svårt
att få ett slut på kriget.
USAs ledare Donald Trump
blev arg av kritiken.
Därför ska nu USA ta bort
flera tusen av de soldater
som USA har i Tyskland.
Det ska hända
inom några månader.
USA har fler än 36 tusen
soldater i Tyskland.
Soldaterna samarbetar
med andra länder
i gruppen Nato.
USA har flera gånger
hotat med att flytta
soldater från Europa.
Det beror på att Europa
inte vill hjälpa USA
i kriget mot Iran.
8 SIDOR/TT
4 maj 2026
jätte bra att en politiker våger säga sanningen, i Sverige är de faktiskt för fega
Jag tycker att det är dåligt eftersom att trump kommer ta bort soldater från europa😤
Han behöver tålamod. Han måste vänta med att ta bort soldaterna från Europa och låt han förklara vad USAs plan är.