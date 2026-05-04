Bråk mellan Tyskland och USA

Tysklands ledare

Friedrich Merz

kritiserade nyligen

USAs krig mot Iran.

Det hände på en skola

i Tyskland när Merz

var på besök där.

Merz sa att USA inte har

någon plan för kriget.

Därför blir det svårt

att få ett slut på kriget.

USAs ledare Donald Trump

blev arg av kritiken.

Därför ska nu USA ta bort

flera tusen av de soldater

som USA har i Tyskland.

Det ska hända

inom några månader.

USA har fler än 36 tusen

soldater i Tyskland.

Soldaterna samarbetar

med andra länder

i gruppen Nato.

USA har flera gånger

hotat med att flytta

soldater från Europa.

Det beror på att Europa

inte vill hjälpa USA

i kriget mot Iran.

8 SIDOR/TT