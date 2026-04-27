Kultur
Den första tidningen med Kalle Anka på svenska. Den är från år 1948. Foto: Tradera
Kalle Ankas tidning fyllde sjuttiofem år 2023. Foto: Disney
Dyr gammal tidning
Kalle Anka är
en populär tidning.
Den första tidningen på svenska
kom år 1948.
Nu har det första numret
sålts för 150 tusen kronor.
Det är rekord.
Ingen annan tidning
med Kalle Anka
har varit lika dyrt.
En person sålde tidningen
på sajten Tradera.
Tidningen var nästan
80 år gammal.
Men den ser nästan ny ut.
När tidningen kom ut i Sverige
kostade den 60 öre.
Walt Disney från USA
började teckna Kalle Anka.
På engelska heter Kalle Anka
Donald Duck.
I Sverige kommer det nya nummer
av Kalle Anka varje vecka.
8 SIDOR/TT
27 april 2026
jag samlar på gamla kalle anka tidningar ,men jag har bara 1957 och 1958 årgångar.
Den var första tidningen till ett barns minne .han var inte mer än tre år. En engliska s barntidning med en mörkas svarta bilder och svart skrift .han hade curferat tidningar sidorna uppe och nere .men det var underligaste är bilderna är inte tyckte inte honom om .med bekymrad ansikte han var är.
Det är underligaste också att det barnen blev vuxan .nu han läser dagliga åtta sidor tidningen .
