Dyr gammal tidning

Kalle Anka är

en populär tidning.

Den första tidningen på svenska

kom år 1948.

Nu har det första numret

sålts för 150 tusen kronor.

Det är rekord.

Ingen annan tidning

med Kalle Anka

har varit lika dyrt.

En person sålde tidningen

på sajten Tradera.

Tidningen var nästan

80 år gammal.

Men den ser nästan ny ut.

När tidningen kom ut i Sverige

kostade den 60 öre.

Walt Disney från USA

började teckna Kalle Anka.

På engelska heter Kalle Anka

Donald Duck.

I Sverige kommer det nya nummer

av Kalle Anka varje vecka.

8 SIDOR/TT