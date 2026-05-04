Staden Bryssel är en av

städerna i världen

där det finns flest spioner.

Bryssel ligger

i landet Belgien.

Det är mitt i Europa.

I Bryssel finns det

många viktiga jobb.

Där finns kontor för

grupperna EU och Nato.

Människor från flera

länder träffas i Bryssel.

Det är människor med makt.

Därför vill länder ha

många spioner i Bryssel.

Spionerna jobbar för länderna.

De vill veta hemligheter

som människorna

med makt pratar om.

Spionerna lyssnar

när folk pratar i telefon.

Det har blivit känt

flera gånger.

En journalist

på sajten Politico

pratade i telefon

med en person som

jobbar med EUs ledare

Ursula von der Leyen.

Någon lyssnade på det

och spelade in.

I april kom samtalet

ut på internet.

Samma sak hände med

ett samtal mellan

en minister från Ungern

och en minister från Ryssland.

År 2003 hittade EU

hemlig teknik i väggarna

i ett av sina hus i Bryssel.

Det var teknik som

spelade in vad folk sa.

USA eller Israel

var misstänkta för det.

Men det är oklart

vem som var skyldig.

I dag är det oftast Kina

eller Ryssland som är misstänkta.

Det finns flera hundra spioner

från Kina och Ryssland i Bryssel.

Det säger EU.

I staden finns

gröna gamla lyktstolpar.

Det finns många rykten om dem.

Folk säger att spioner

gömmer teknik i lyktstolparna

för att kunna höra

vad som händer.

MARTIN HANBERG OCH TT