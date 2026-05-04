Världen

En gata i staden Bryssel. Människor går på gatan. Där finns gröna lyktstolpar.

Rykten säger att spioner har teknik i lyktstolpar i Bryssel. Tekniken gör att spionerna kan lyssna på folk. Foto: Wiktor Nummelin/TT

Många spioner i Bryssel

Staden Bryssel är en av
städerna i världen
där det finns flest spioner.

Bryssel ligger
i landet Belgien.
Det är mitt i Europa.

I Bryssel finns det
många viktiga jobb.
Där finns kontor för
grupperna EU och Nato.

Människor från flera
länder träffas i Bryssel.
Det är människor med makt.

Därför vill länder ha
många spioner i Bryssel.

Spionerna jobbar för länderna.
De vill veta hemligheter
som människorna
med makt pratar om.

Spionerna lyssnar
när folk pratar i telefon.
Det har blivit känt
flera gånger.

En journalist
på sajten Politico
pratade i telefon
med en person som
jobbar med EUs ledare
Ursula von der Leyen.
Någon lyssnade på det
och spelade in.
I april kom samtalet
ut på internet.

Samma sak hände med
ett samtal mellan
en minister från Ungern
och en minister från Ryssland.

År 2003 hittade EU
hemlig teknik i väggarna
i ett av sina hus i Bryssel.

Det var teknik som
spelade in vad folk sa.
USA eller Israel
var misstänkta för det.
Men det är oklart
vem som var skyldig.

I dag är det oftast Kina
eller Ryssland som är misstänkta.
Det finns flera hundra spioner
från Kina och Ryssland i Bryssel.
Det säger EU.

I staden finns
gröna gamla lyktstolpar.
Det finns många rykten om dem.
Folk säger att spioner
gömmer teknik i lyktstolparna
för att kunna höra
vad som händer.

MARTIN HANBERG OCH TT

Bryssel

  • Bryssel är huvudstad
    i landet Belgien.
  • Det bor ungefär en miljon
    människor i staden.
  • I Bryssel finns
    viktiga kontor för
    grupperna EU och Nato.
  • Många organisationer
    och länder har också kontor där.
Ett stort hus med flaggor utanför. Natos kontor i Bryssel. Foto: Virginia Mayo/AP/TT

4 maj 2026

