Rykten säger att spioner har teknik i lyktstolpar i Bryssel. Tekniken gör att spionerna kan lyssna på folk. Foto: Wiktor Nummelin/TT
Många spioner i Bryssel
Staden Bryssel är en av
städerna i världen
där det finns flest spioner.
Bryssel ligger
i landet Belgien.
Det är mitt i Europa.
I Bryssel finns det
många viktiga jobb.
Där finns kontor för
grupperna EU och Nato.
Människor från flera
länder träffas i Bryssel.
Det är människor med makt.
Därför vill länder ha
många spioner i Bryssel.
Spionerna jobbar för länderna.
De vill veta hemligheter
som människorna
med makt pratar om.
Spionerna lyssnar
när folk pratar i telefon.
Det har blivit känt
flera gånger.
En journalist
på sajten Politico
pratade i telefon
med en person som
jobbar med EUs ledare
Ursula von der Leyen.
Någon lyssnade på det
och spelade in.
I april kom samtalet
ut på internet.
Samma sak hände med
ett samtal mellan
en minister från Ungern
och en minister från Ryssland.
År 2003 hittade EU
hemlig teknik i väggarna
i ett av sina hus i Bryssel.
Det var teknik som
spelade in vad folk sa.
USA eller Israel
var misstänkta för det.
Men det är oklart
vem som var skyldig.
I dag är det oftast Kina
eller Ryssland som är misstänkta.
Det finns flera hundra spioner
från Kina och Ryssland i Bryssel.
Det säger EU.
I staden finns
gröna gamla lyktstolpar.
Det finns många rykten om dem.
Folk säger att spioner
gömmer teknik i lyktstolparna
för att kunna höra
vad som händer.
MARTIN HANBERG OCH TT
Bryssel
- Bryssel är huvudstad
i landet Belgien.
- Det bor ungefär en miljon
människor i staden.
- I Bryssel finns
viktiga kontor för
grupperna EU och Nato.
- Många organisationer
och länder har också kontor där.
4 maj 2026