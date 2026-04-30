Många unga människor roar sig i soligt väder.

Folk som firar valborg i Lund år 2024. Foto: Johan Nilsson/TT

Varmt väder i landet

Våren har varit kall.
Men på valborg
och första maj
blir det sol och värme
i nästan hela landet.

Det säger myndigheten SMHI.

– Riktigt varm luft
kommer in på torsdagen.
Allra varmast blir det
i Kalmar län och Östergötland.
Men ända upp till Dalarna
kan det bli 20 grader varmt.

Det säger Kjell Lund
på SMHI.

Många har längtat
efter varmare väder.
Men med värmen
kommer också problem.

Risken för bränder
i skog och mark ökar.
Det varnar SMHI för.

Det kan också bli
mycket pollen i luften.

Pollen är de minsta delarna
i växternas frön.
Många människor
är allergiska mot pollen.

Men det varma vädret
stannar inte länge.
Redan på söndag
blir det kallare igen.
Det säger SMHI.

8 SIDOR/TT

30 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. ... skriver:
    30 april, 2026 kl. 12:19

    Jag gillar inte värmen

  2. anonym skriver:
    30 april, 2026 kl. 13:08

    Jag älskar värmen och sommaren ❤

  3. Anonym skriver:
    30 april, 2026 kl. 13:37

    Jag hatar sommaren.
    De som älskar sommaren bor säkert i en villa med lyxig AC.

  4. Kalle skriver:
    30 april, 2026 kl. 14:10

    Skåne mycket varmare än Stockholm

  5. Vinne skriver:
    30 april, 2026 kl. 15:05

    Hur blir det för oss i Malmö denna helg?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      30 april, 2026 kl. 15:13

      Hej Vinne!

      Så här säger SMHI om Malmö:

      Torsdag blir det sol och 16 grader.
      Fredag blir det sol och 19 grader.
      Lördag blir det sol och lite moln och 21 grader.
      Söndag blir det sol, kanske lite regn på eftermiddagen och 16 grader.

      /8 Sidor

