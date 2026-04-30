Varmt väder i landet

Våren har varit kall.

Men på valborg

och första maj

blir det sol och värme

i nästan hela landet.

Det säger myndigheten SMHI.

– Riktigt varm luft

kommer in på torsdagen.

Allra varmast blir det

i Kalmar län och Östergötland.

Men ända upp till Dalarna

kan det bli 20 grader varmt.

Det säger Kjell Lund

på SMHI.

Många har längtat

efter varmare väder.

Men med värmen

kommer också problem.

Risken för bränder

i skog och mark ökar.

Det varnar SMHI för.

Det kan också bli

mycket pollen i luften.

Pollen är de minsta delarna

i växternas frön.

Många människor

är allergiska mot pollen.

Men det varma vädret

stannar inte länge.

Redan på söndag

blir det kallare igen.

Det säger SMHI.

