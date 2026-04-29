Populär bok blev film

Emma Hamberg har skrivit

en bok om kvinnan Agneta.

Den heter Je m’appelle Agneta.

Det är franska och betyder

Jag heter Agneta.

Boken har blivit väldigt populär.

Nu har boken blivit film.

Den finns på kanalen Netflix.

Berättelsen handlar om Agneta.

Hon är 49 år.

Hon tycker livet är ganska tråkigt.

Men så söker hon jobb i Frankrike.

Hon får jobbet och reser dit.

Jobbet är att hjälpa Einar.

Hon tror att Einar

är en pojke.

Men Einar är en gammal man.

Han är glömsk.

Nu börjar ett nytt liv

för Agneta.

Det får vi se i filmen.

– Jag blev kär

i Agnetas berättelse.

Det säger Eva Melander.

Hon spelar rollen som Agneta i filmen.

Claes Månsson spelar

rollen som Einar.

8 SIDOR/TT