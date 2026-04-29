Kultur

En kvinna och en man står på ett torg.

Eva Melander spelar Agneta och Claes Månsson spelar Einar i filmen Je m'appelle Agneta. Foto: Netflix

Populär bok blev film

Emma Hamberg har skrivit
en bok om kvinnan Agneta.
Den heter Je m’appelle Agneta.
Det är franska och betyder
Jag heter Agneta.
Boken har blivit väldigt populär.

Nu har boken blivit film.
Den finns på kanalen Netflix.

Berättelsen handlar om Agneta.
Hon är 49 år.
Hon tycker livet är ganska tråkigt.

Men så söker hon jobb i Frankrike.
Hon får jobbet och reser dit.

Jobbet är att hjälpa Einar.
Hon tror att Einar
är en pojke.

Men Einar är en gammal man.
Han är glömsk.

Nu börjar ett nytt liv
för Agneta.
Det får vi se i filmen.

– Jag blev kär
i Agnetas berättelse.

Det säger Eva Melander.
Hon spelar rollen som Agneta i filmen.

Claes Månsson spelar
rollen som Einar.

8 SIDOR/TT

29 april 2026

