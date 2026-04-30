Günther Mårder. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Mårder är misstänkt för brott
Günther Mårder är känd
för att ge tips om
hur vi ska spara pengar.
Han har gett tips
i flera program i tv.
Han har varit ledare
i viktiga organisationer
för företag.
Han är misstänkt
för brott med pengar.
Poliserna säger att han
har använt hemlig information
om ett företag
för att hjälpa andra
att tjäna pengar.
Poliserna säger att han
har gjort det fyra gånger.
Men han själv säger
att det inte stämmer.
Han blev inlåst av poliserna
medan de undersöker brotten.
Men nu är han släppt.
Han är fortfarande
misstänkt för flera brott.
Poliserna fortsätter
att undersöka det.
De letar efter bevis.
Det kan ta lång tid
innan undersökningen är klar.
8 SIDOR/TT
30 april 2026