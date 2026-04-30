Sverige

Han tittar in i kameran. Han har skjorta och kavaj.

Günther Mårder. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Mårder är misstänkt för brott

Günther Mårder är känd
för att ge tips om
hur vi ska spara pengar.

Han har gett tips
i flera program i tv.
Han har varit ledare
i viktiga organisationer
för företag.

Han är misstänkt
för brott med pengar.
Poliserna säger att han
har använt hemlig information
om ett företag
för att hjälpa andra
att tjäna pengar.

Poliserna säger att han
har gjort det fyra gånger.
Men han själv säger
att det inte stämmer.

Han blev inlåst av poliserna
medan de undersöker brotten.
Men nu är han släppt.

Han är fortfarande
misstänkt för flera brott.
Poliserna fortsätter
att undersöka det.
De letar efter bevis.
Det kan ta lång tid
innan undersökningen är klar.

8 SIDOR/TT

30 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

