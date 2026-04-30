Mårder är misstänkt för brott

Günther Mårder är känd

för att ge tips om

hur vi ska spara pengar.

Han har gett tips

i flera program i tv.

Han har varit ledare

i viktiga organisationer

för företag.

Han är misstänkt

för brott med pengar.

Poliserna säger att han

har använt hemlig information

om ett företag

för att hjälpa andra

att tjäna pengar.

Poliserna säger att han

har gjort det fyra gånger.

Men han själv säger

att det inte stämmer.

Han blev inlåst av poliserna

medan de undersöker brotten.

Men nu är han släppt.

Han är fortfarande

misstänkt för flera brott.

Poliserna fortsätter

att undersöka det.

De letar efter bevis.

Det kan ta lång tid

innan undersökningen är klar.

8 SIDOR/TT