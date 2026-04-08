8 Sidors redaktion gör sig redo att testa glassar. Foto: 8 Sidor
8 Sidor testar glassar
Varje år brukar 8 Sidor
testa några av årets nya glassar.
Det har vi gjort i år också.
Vi har testat massor av glassar
med olika smak och form.
Här kan du läsa om vilka
som blev våra favoriter i år.
Magnum crunchy salted caramel cone
från GB är Martin Hanbergs favorit.
– Glassen är trevlig med
en blandning av sött och salt.
Smakar som Daimstrut, det vill säga gott!
säger Martin.
Farbror Arnes Saltkola
från Triumfglass är Antons favorit.
– Den salta såsen av kola
passar perfekt med
den söta chokladen.
Glassen är len och vaniljen god,
säger Anton.
Cornetto mango & vanilla
från GB är Sarahs favorit.
– Det här är en ovanligt god strut.
Glassen smakar mycket av
syrlig mango. Mums!
säger Sarah.
Volcanix från GB
är Lars favorit.
– Härlig blandning av choklad,
vanilj, kola och kex.
Tänk att det kan hända så mycket
i en enda glass!
säger Lars.
Glassbåt Skogsbär från Sia
är Katrins favorit.
– En fin liten glassbåt med smak
av lingon, blåbär och hallon.
Precis den sortens glass
som jag vill ha på sommaren!
säger Katrin.
Salt karamell från Hemglass
är Bengts favorit.
– Äntligen en glass
som smakar glass och inte godis.
Den är lagom söt, lagom kall
och lagom stor, säger Bengt.
Ben & Jerrys Cookie Dough Sandwich
från GB är Maries favorit.
– Det här är godaste glassen
med kakor i år.
Två stora kakor bakade
med smör och kakao.
Mellan dem finns smarrig glass
med vanilj, säger Marie.
Har du någon glass som är din favorit?
Skriv gärna en kommentar!
24 april 2026
roligt att se vilka som jobbar på 8sidor .😍😍😍😘😘😎😎🤗🤗🤩🤩
glass är jätte got
HEJ! Alltså ni ser så fattig ut i era grå jackor…förlåt mig…just nu vi köper glass men den nya cornetto eller den båt som gillar Katrin kan jag prova!!! jag gillade cornetto classic men den försvann! Vad gör Bengt? Hälsa honom! Men ni nämnde inte priserna-det är säkert jättemycket…
Hej Milena,
tråkigt att du inte gillar
våra jackor!
Jag kan rekommendera
glassbåten, den var mycket god!
Hälsningar Katrin på 8 Sidor
när jag hittar nånting bra så skriver jag! Det är fortfarande kallt i Bunkeflostrand! Jag solade lite i parken…just nu jag längtar efter mascarpone glass eller tiramisu!/Min man köpte någonstans GOLDDATE dadlar-de är mjuka och underbara så jag rekommenderar dem! Trevlig helg! Milena😎🙂🧡
kull alla låter godda. 😎
Fanns det cola piggelin 😀