8 Sidor testar glassar

Varje år brukar 8 Sidor

testa några av årets nya glassar.

Det har vi gjort i år också.

Vi har testat massor av glassar

med olika smak och form.

Här kan du läsa om vilka

som blev våra favoriter i år.

Magnum crunchy salted caramel cone

från GB är Martin Hanbergs favorit.

– Glassen är trevlig med

en blandning av sött och salt.

Smakar som Daimstrut, det vill säga gott!

säger Martin.

Farbror Arnes Saltkola

från Triumfglass är Antons favorit.

– Den salta såsen av kola

passar perfekt med

den söta chokladen.

Glassen är len och vaniljen god,

säger Anton.

Cornetto mango & vanilla

från GB är Sarahs favorit.

– Det här är en ovanligt god strut.

Glassen smakar mycket av

syrlig mango. Mums!

säger Sarah.

Volcanix från GB

är Lars favorit.

– Härlig blandning av choklad,

vanilj, kola och kex.

Tänk att det kan hända så mycket

i en enda glass!

säger Lars.

Glassbåt Skogsbär från Sia

är Katrins favorit.

– En fin liten glassbåt med smak

av lingon, blåbär och hallon.

Precis den sortens glass

som jag vill ha på sommaren!

säger Katrin.

Salt karamell från Hemglass

är Bengts favorit.

– Äntligen en glass

som smakar glass och inte godis.

Den är lagom söt, lagom kall

och lagom stor, säger Bengt.

Ben & Jerrys Cookie Dough Sandwich

från GB är Maries favorit.

– Det här är godaste glassen

med kakor i år.

Två stora kakor bakade

med smör och kakao.

Mellan dem finns smarrig glass

med vanilj, säger Marie.

Har du någon glass som är din favorit?

Skriv gärna en kommentar!