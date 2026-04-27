En bil med husvagn som tankar. Foto: Jeppe Gustafsson/TT
Folk ändrar planer
Just nu är det många
människor i Sverige
som planerar för
semestern i sommar.
Många vill resa
när de är lediga.
Men krisen med olja
kan göra att folk
ändrar sina planer.
Flyg blir stoppade
på grund av brist på bensin.
Regeringen säger att vi kan
behöva köra mindre bil.
– Därför är det troligt
att vi kommer att resa
kortare i sommar.
Och att vi väntar
längre än vanligt
med att boka resor.
Det säger Robert Pettersson
som forskar om
hur människor semestrar.
När det är otryggt
i världen väljer fler
att stanna i Sverige.
Det säger folk
som har campingar.
De tror att fler
kommer att campa i år.
Många människor
är också mer noga
med att läsa regler.
De vill veta vad som gäller
om en bokad resa blir stoppad.
8 SIDOR/TT
Vad ska du göra
när du är ledig i sommar?
Skriv gärna en kommentar.
27 april 2026
jag ska titta på sommarlovs tv
…promenera i Bunkeflostrand!😊😎
Blir nog öland, kanske träffar kungen där man vet aldrig. Sverige är ett vackert land, sjöar, skog, man kan fiska grilla plocka svamp och bär. jag älskar natur. man måste inte resa utomlands.
Sverige är stor och det finns platser som väntas att upptäckas.