Folk ändrar planer

Just nu är det många

människor i Sverige

som planerar för

semestern i sommar.

Många vill resa

när de är lediga.

Men krisen med olja

kan göra att folk

ändrar sina planer.

Flyg blir stoppade

på grund av brist på bensin.

Regeringen säger att vi kan

behöva köra mindre bil.

– Därför är det troligt

att vi kommer att resa

kortare i sommar.

Och att vi väntar

längre än vanligt

med att boka resor.

Det säger Robert Pettersson

som forskar om

hur människor semestrar.

När det är otryggt

i världen väljer fler

att stanna i Sverige.

Det säger folk

som har campingar.

De tror att fler

kommer att campa i år.

Många människor

är också mer noga

med att läsa regler.

De vill veta vad som gäller

om en bokad resa blir stoppad.

8 SIDOR/TT

