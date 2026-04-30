Israel stoppar båtar till Gaza

Israels militärer har stoppat

flera båtar i Medelhavet

nära ön Kreta i Grekland.

Båtarna var på väg med hjälp

till det palestinska

området Gaza.

Ungefär 50 båtar

med 400 personer

har åkt från städerna

Marseille och Barcelona.

Några personer

från Sverige är med.

De säger att de vill hjälpa

människor i Gaza.

Regeringen tänker inte göra något

för svenskarna i båtarna.

De har åkt på egen risk.

Det säger Sveriges minister

Maria Malmer Stenergard.

Det är inte första gången

Israels militärer stoppar båtar

som är på väg till Gaza.

Senast förra året försökte

flera båtar åka till Gaza med hjälp.

Då var Greta Thunberg

från Sverige med.

Israels militärer tog fast Greta

och flera andra personer.

De blev inlåsta i Israel.

Sedan blev de tvingade

att lämna Israel.

Gruppen Läkare utan gränser

har nyligen varnat

för att människor

i Gaza inte har vatten.

Nästan alla ledningar

och brunnar för vatten

är förstörda efter

Israels krig mot gruppen

Hamas i Gaza.

Det gör livet svårt

för människorna i Gaza.

Många bor trångt i läger.

Sjukdomar sprids lättare.

8 SIDOR/TT