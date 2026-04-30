Människor åker båtar till Gaza med hjälp. Nu har Israel stoppat flera båtar. Foto: Joan Mateu/AP/TT
Israel stoppar båtar till Gaza
Israels militärer har stoppat
flera båtar i Medelhavet
nära ön Kreta i Grekland.
Båtarna var på väg med hjälp
till det palestinska
området Gaza.
Ungefär 50 båtar
med 400 personer
har åkt från städerna
Marseille och Barcelona.
Några personer
från Sverige är med.
De säger att de vill hjälpa
människor i Gaza.
Regeringen tänker inte göra något
för svenskarna i båtarna.
De har åkt på egen risk.
Det säger Sveriges minister
Maria Malmer Stenergard.
Det är inte första gången
Israels militärer stoppar båtar
som är på väg till Gaza.
Senast förra året försökte
flera båtar åka till Gaza med hjälp.
Då var Greta Thunberg
från Sverige med.
Israels militärer tog fast Greta
och flera andra personer.
De blev inlåsta i Israel.
Sedan blev de tvingade
att lämna Israel.
Gruppen Läkare utan gränser
har nyligen varnat
för att människor
i Gaza inte har vatten.
Nästan alla ledningar
och brunnar för vatten
är förstörda efter
Israels krig mot gruppen
Hamas i Gaza.
Det gör livet svårt
för människorna i Gaza.
Många bor trångt i läger.
Sjukdomar sprids lättare.
30 april 2026