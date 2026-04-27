Emelie Wibron i laget Thorengruppen är glad efter ett av sina mål i finalen. Foto: Pontus Lundahl/TT
Laget Storvreta firar att de vunnit SM i innebandy för herrar. Foto: Pontus Lundahl/TT
Spännande finaler i innebandy
I lördags var det
finaler i SM i innebandy
för både damer och herrar.
Finalerna var i Avicii arena
i Stockholm.
Mycket folk tittade på.
Det blev två spännande matcher.
Damernas final var jämn.
Men till slut vann laget
Thorengruppen från Umeå.
De vann mot Kalmarsund
med 4–2.
Det är sjätte gången
i rad som Thorengruppen
blir svenska mästare.
Segern var särskilt
rolig för Emelie Wibron.
Hon gjorde tre mål
för Thorengruppen.
Nu ska hon sluta
med innebandy.
Finalen var hennes
sista match.
– Att få sluta så här
känns helt fantastiskt.
Det sa Emelie Wibron
till kanalen Viaplay
efter matchen.
I herrarnas final
vann Storvreta
från Uppsala mot Falun.
Lagen var lika när det
bara var några minuter kvar.
Då gjorde Filip Langer
från Storvreta 3–2.
Det blev matchens sista mål.
Storvreta vann.
Det är Storvretas
tionde guld i SM.
27 april 2026