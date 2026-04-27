Spännande finaler i innebandy

I lördags var det

finaler i SM i innebandy

för både damer och herrar.

Finalerna var i Avicii arena

i Stockholm.

Mycket folk tittade på.

Det blev två spännande matcher.

Damernas final var jämn.

Men till slut vann laget

Thorengruppen från Umeå.

De vann mot Kalmarsund

med 4–2.

Det är sjätte gången

i rad som Thorengruppen

blir svenska mästare.

Segern var särskilt

rolig för Emelie Wibron.

Hon gjorde tre mål

för Thorengruppen.

Nu ska hon sluta

med innebandy.

Finalen var hennes

sista match.

– Att få sluta så här

känns helt fantastiskt.

Det sa Emelie Wibron

till kanalen Viaplay

efter matchen.

I herrarnas final

vann Storvreta

från Uppsala mot Falun.

Lagen var lika när det

bara var några minuter kvar.

Då gjorde Filip Langer

från Storvreta 3–2.

Det blev matchens sista mål.

Storvreta vann.

Det är Storvretas

tionde guld i SM.

8 SIDOR/TT