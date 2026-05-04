Poliser stoppade båt

Poliserna har gått ombord

på en stor båt

i havet nära Trelleborg.

Det hände i söndags.

Poliserna undersöker

om båten är misstänkt

för något brott.

De har gripit båtens kapten.

Båten hade landet Syriens flagga.

Men poliserna tror

att båten jobbar för Ryssland.

Båten finns med på en lista.

Europeiska Unionen, EU,

har gjort listan.

Den visar båtar

som EU misstänker

kan hjälpa Ryssland

i kriget mot Ukraina.

Båtarna kan köra olja

åt Ryssland.

EU har bestämt att rysk olja

ska stoppas.

EU vill straffa båtarna.

De kan bli stoppade

att använda hamnar.

Det är femte gången

på några månader

som poliserna stoppar

en misstänkt båt i Sverige.

8 SIDOR/TT