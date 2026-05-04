Sverige
Ett stort fartyg syns utanför kusten vid Trelleborg. Foto: Johan Nilsson /TT
Polisernas båt åker mot den stora båten Jin Hui. Foto: Kustbevakningen
Poliser stoppade båt
Poliserna har gått ombord
på en stor båt
i havet nära Trelleborg.
Det hände i söndags.
Poliserna undersöker
om båten är misstänkt
för något brott.
De har gripit båtens kapten.
Båten hade landet Syriens flagga.
Men poliserna tror
att båten jobbar för Ryssland.
Båten finns med på en lista.
Europeiska Unionen, EU,
har gjort listan.
Den visar båtar
som EU misstänker
kan hjälpa Ryssland
i kriget mot Ukraina.
Båtarna kan köra olja
åt Ryssland.
EU har bestämt att rysk olja
ska stoppas.
EU vill straffa båtarna.
De kan bli stoppade
att använda hamnar.
Det är femte gången
på några månader
som poliserna stoppar
en misstänkt båt i Sverige.
8 SIDOR/TT
4 maj 2026
