Sport

De kramar varandra på isen.

Jonathan Davidsson jublar med Oscar Lindberg. Foto: Pär Bäckström/TT

Skellefteå mästare igen

Skellefteå vann över
Rögle från Ängelholm.
Det var final i SHL.
Det är herrarnas
högsta liga i ishockey.

Lagen spelade fem matcher.
Skellefteå vann fyra.

Skellefteå vann
den sista matchen
med 7–3.

Det var lagets
femte guld i SHL.

– Det känns väldigt bra.
Vårt lag har varit otroligt bra,
säger spelaren Pär Lindholm.

Det var tredje gången Rögle
förlorade en final sedan år 2021.

Men spelaren Leon Bristedt
tror att det snart
är deras tur att vinna.

– Det är bara en fråga om tid, säger han.

ANTON ANDERSSON OCH TT

4 maj 2026

