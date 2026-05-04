Skellefteå mästare igen

Skellefteå vann över

Rögle från Ängelholm.

Det var final i SHL.

Det är herrarnas

högsta liga i ishockey.

Lagen spelade fem matcher.

Skellefteå vann fyra.

Skellefteå vann

den sista matchen

med 7–3.

Det var lagets

femte guld i SHL.

– Det känns väldigt bra.

Vårt lag har varit otroligt bra,

säger spelaren Pär Lindholm.

Det var tredje gången Rögle

förlorade en final sedan år 2021.

Men spelaren Leon Bristedt

tror att det snart

är deras tur att vinna.

– Det är bara en fråga om tid, säger han.

ANTON ANDERSSON OCH TT