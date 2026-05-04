Kultur

Han sitter ner och spelar gitarr.

Jojje Wadenius. Foto: Claudio Bresciani/TT

Jojje Wadenius är död

Den kända musikern
Jojje Wadenius är död.
Han blev 80 år.

Jojje Wadenius hette egentligen
Georg Wadenius.
Han kom från Stockholm
och gjorde musik
för både vuxna och barn.

Jojje Wadenius spelade gitarr.
Många säger att han är en av
världens bästa gitarrister.

Han har spelat med många
kända artister
som Aretha Franklin
och Diana Ross.

Han spelade i bandet
Blood, Sweat & Tears.
De blev kända i hela världen
på 1970-talet.

Jojje Wadenius gjorde också musik
till program för barn.
Till exempel Kalles Klätterträd.

Senast förra veckan spelade
Jojje Wadenius i Karlstad.
Han hade flera spelningar
planerade i vår.

8 SIDOR/TT

4 maj 2026

