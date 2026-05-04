Den kända musikern

Jojje Wadenius är död.

Han blev 80 år.

Jojje Wadenius hette egentligen

Georg Wadenius.

Han kom från Stockholm

och gjorde musik

för både vuxna och barn.

Jojje Wadenius spelade gitarr.

Många säger att han är en av

världens bästa gitarrister.

Han har spelat med många

kända artister

som Aretha Franklin

och Diana Ross.

Han spelade i bandet

Blood, Sweat & Tears.

De blev kända i hela världen

på 1970-talet.

Jojje Wadenius gjorde också musik

till program för barn.

Till exempel Kalles Klätterträd.

Senast förra veckan spelade

Jojje Wadenius i Karlstad.

Han hade flera spelningar

planerade i vår.

8 SIDOR/TT