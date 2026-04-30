Världen
Ett fält med olja i Irak. Irak är granne med Iran. Foto: Leo Correa/AP/TT
Ett fartyg med olja i sundet Hormuz nära Iran den 18 april. Foto: Asghar Besharati/AP/TT
Priset på olja ökar
Priset på olja fortsätter att öka
sedan USA och Israel
startade krig mot Iran.
Det kan bli den värsta krisen
med olja någonsin i världen.
Det säger experter.
Sedan den 8 april
har det varit paus i kriget.
Men länderna fortsätter
att bråka om sundet Hormuz
utanför Iran.
Där kör många båtar med olja.
När båtarna inte kommer fram
blir det brist på olja
i många länder.
Priset på olja och bensin ökar.
Iran stoppar båtar
och har lagt bomber i sundet.
USA stoppar båtar
att köra till Irans hamnar.
USA hoppas att det ska få
Irans ledare att sluta kriga
och sluta att göra kärnvapen.
Det är oklart om USA och Iran
ska prata med varandra igen.
USAs ledare Donald Trump
hotar nu med nya attacker mot Iran.
8 SIDOR/TT
30 april 2026
Ryssland tjänar enorma mängder med pengar på ett högt oljepris, vilket göder krigskassan i deras invasionskrig mot Ukraina. Rysslands officiella export är 5 miljoner fat per dag, men bara genom Östersjön kör Ryssland denna mängd, men där det mesta av exporten är i Stilla Havet. Den riktiga exporten är kanske 20 miljoner fat per dag.