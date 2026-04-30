Priset på olja ökar

Priset på olja fortsätter att öka

sedan USA och Israel

startade krig mot Iran.

Det kan bli den värsta krisen

med olja någonsin i världen.

Det säger experter.

Sedan den 8 april

har det varit paus i kriget.

Men länderna fortsätter

att bråka om sundet Hormuz

utanför Iran.

Där kör många båtar med olja.

När båtarna inte kommer fram

blir det brist på olja

i många länder.

Priset på olja och bensin ökar.

Iran stoppar båtar

och har lagt bomber i sundet.

USA stoppar båtar

att köra till Irans hamnar.

USA hoppas att det ska få

Irans ledare att sluta kriga

och sluta att göra kärnvapen.

Det är oklart om USA och Iran

ska prata med varandra igen.

USAs ledare Donald Trump

hotar nu med nya attacker mot Iran.

8 SIDOR/TT