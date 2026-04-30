Världen

  • Iraq Iran War

    Ett fält med olja i Irak. Irak är granne med Iran. Foto: Leo Correa/AP/TT

  • APTOPIX Iran War

    Ett fartyg med olja i sundet Hormuz nära Iran den 18 april. Foto: Asghar Besharati/AP/TT

Priset på olja ökar

Priset på olja fortsätter att öka
sedan USA och Israel
startade krig mot Iran.

Det kan bli den värsta krisen
med olja någonsin i världen.
Det säger experter.

Sedan den 8 april
har det varit paus i kriget.
Men länderna fortsätter
att bråka om sundet Hormuz
utanför Iran.

Där kör många båtar med olja.
När båtarna inte kommer fram
blir det brist på olja
i många länder.
Priset på olja och bensin ökar.

Iran stoppar båtar
och har lagt bomber i sundet.

USA stoppar båtar
att köra till Irans hamnar.
USA hoppas att det ska få
Irans ledare att sluta kriga
och sluta att göra kärnvapen.

Det är oklart om USA och Iran
ska prata med varandra igen.
USAs ledare Donald Trump
hotar nu med nya attacker mot Iran.

8 SIDOR/TT

30 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Regn skriver:
    30 april, 2026 kl. 13:01

    Ryssland tjänar enorma mängder med pengar på ett högt oljepris, vilket göder krigskassan i deras invasionskrig mot Ukraina. Rysslands officiella export är 5 miljoner fat per dag, men bara genom Östersjön kör Ryssland denna mängd, men där det mesta av exporten är i Stilla Havet. Den riktiga exporten är kanske 20 miljoner fat per dag.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

