Vardags

En person tar ett paket kaffe från en hylla i en affär.

Kaffe i affären i september förra året. Foto: Adam Ihse/TT

Billigare kaffe

De senaste åren har mat och dryck
blivit mycket dyrare i Sverige.
En av sakerna som har
blivit dyrare är kaffe.

Men nu ska kaffe bli billigare.
Det berättar SVT.

Det beror på att det
blir en väldigt stor skörd
av kaffebönor i Brasilien.
Då blir det mycket kaffe i världen.
Och då blir kaffe billigare.

Brasillien är landet i världen
som odlar mest kaffe.

– Man kan vänta sig
att kaffet blir 15 kronor
billigare per kilo
i affärerna redan nu.

Det säger Rebecca Widegren
på Coop till SVT.

Coop tror att priset på kaffe
kommer att fortsätta sjunka
i år och nästa år.

Men priset i affären
beror också på andra saker.
Till exempel priset på bensin.

8 SIDOR

29 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Man eller mus jag väljer snus skriver:
    29 april, 2026 kl. 10:31

    YIPPIE! Jag älskar kaffe.😊🤠

    Svara
  2. Snö skriver:
    29 april, 2026 kl. 13:22

    Jag tycker inte om kaffe.
    Men jag brukar köpa kaffe i julklapp till de som älskar kaffe.

    Svara
  3. Kaffe skriver:
    29 april, 2026 kl. 13:34

    Kaffe är dyrare gott inte billigare

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

