Billigare kaffe

De senaste åren har mat och dryck

blivit mycket dyrare i Sverige.

En av sakerna som har

blivit dyrare är kaffe.

Men nu ska kaffe bli billigare.

Det berättar SVT.

Det beror på att det

blir en väldigt stor skörd

av kaffebönor i Brasilien.

Då blir det mycket kaffe i världen.

Och då blir kaffe billigare.

Brasillien är landet i världen

som odlar mest kaffe.

– Man kan vänta sig

att kaffet blir 15 kronor

billigare per kilo

i affärerna redan nu.

Det säger Rebecca Widegren

på Coop till SVT.

Coop tror att priset på kaffe

kommer att fortsätta sjunka

i år och nästa år.

Men priset i affären

beror också på andra saker.

Till exempel priset på bensin.

8 SIDOR