Kaffe i affären i september förra året. Foto: Adam Ihse/TT
Billigare kaffe
De senaste åren har mat och dryck
blivit mycket dyrare i Sverige.
En av sakerna som har
blivit dyrare är kaffe.
Men nu ska kaffe bli billigare.
Det berättar SVT.
Det beror på att det
blir en väldigt stor skörd
av kaffebönor i Brasilien.
Då blir det mycket kaffe i världen.
Och då blir kaffe billigare.
Brasillien är landet i världen
som odlar mest kaffe.
– Man kan vänta sig
att kaffet blir 15 kronor
billigare per kilo
i affärerna redan nu.
Det säger Rebecca Widegren
på Coop till SVT.
Coop tror att priset på kaffe
kommer att fortsätta sjunka
i år och nästa år.
Men priset i affären
beror också på andra saker.
Till exempel priset på bensin.
8 SIDOR
29 april 2026
YIPPIE! Jag älskar kaffe.😊🤠
Jag tycker inte om kaffe.
Men jag brukar köpa kaffe i julklapp till de som älskar kaffe.
Kaffe är dyrare gott inte billigare