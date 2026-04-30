Världen

Hon står vid en bro som har blivit förstörd. Hon har på sig en hjälm och en skyddsväst.

Journalisten Amal Khalil jobbar från kriget i Libanon. Foto: Mohammed Zaatari/AP/TT

Svårt för journalister

Det är svårt för journalister
att göra sitt jobb.
Så är det i mer än
hälften av världens länder.
Det är sämre än på länge.

Det säger organisationen
Reportrar utan gränser.
De undersöker
hur journalister har det.

I flera länder finns det
politiker och brottslingar
som vill stoppa journalister.
De vill inte att journalister
berättar fritt om vad
som händer i landet.

Förra året dödades
fler journalister i världen
än någonsin tidigare.
Det visar en undersökning.

En del länder sätter
journalister i fängelse.

Det blir vanligare att länder
använder lagar för att
stoppa journalister.

Det är lagar som ska stoppa
terrorister och spioner.
Men lagarna används också
för att stoppa journalister.

Söndagen den 3 maj
är det Pressfrihetens dag.
Dagen handlar om att journalister
ska få arbeta fritt.

Pressbyråns affärer
firar dagen.
Lördag och söndag
säljer de tidningar
för halva priset.

8 SIDOR/TT

Lista på länder

Länderna där det är lättast
för journalister att jobba:

  • Norge
  • Nederländerna
  • Estland
  • Danmark
  • Sverige

Länderna där det är svårast
för journalister att jobba:

  • Saudiarabien
  • Iran
  • Kina
  • Nordkorea
  • Eritrea

Listan kommer från organisationen
Reportrar utan gränser.

30 april 2026

