Det är svårt för journalister

att göra sitt jobb.

Så är det i mer än

hälften av världens länder.

Det är sämre än på länge.

Det säger organisationen

Reportrar utan gränser.

De undersöker

hur journalister har det.

I flera länder finns det

politiker och brottslingar

som vill stoppa journalister.

De vill inte att journalister

berättar fritt om vad

som händer i landet.

Förra året dödades

fler journalister i världen

än någonsin tidigare.

Det visar en undersökning.

En del länder sätter

journalister i fängelse.

Det blir vanligare att länder

använder lagar för att

stoppa journalister.

Det är lagar som ska stoppa

terrorister och spioner.

Men lagarna används också

för att stoppa journalister.

Söndagen den 3 maj

är det Pressfrihetens dag.

Dagen handlar om att journalister

ska få arbeta fritt.

Pressbyråns affärer

firar dagen.

Lördag och söndag

säljer de tidningar

för halva priset.

