Världen
Journalisten Amal Khalil jobbar från kriget i Libanon. Foto: Mohammed Zaatari/AP/TT
Svårt för journalister
Det är svårt för journalister
att göra sitt jobb.
Så är det i mer än
hälften av världens länder.
Det är sämre än på länge.
Det säger organisationen
Reportrar utan gränser.
De undersöker
hur journalister har det.
I flera länder finns det
politiker och brottslingar
som vill stoppa journalister.
De vill inte att journalister
berättar fritt om vad
som händer i landet.
Förra året dödades
fler journalister i världen
än någonsin tidigare.
Det visar en undersökning.
En del länder sätter
journalister i fängelse.
Det blir vanligare att länder
använder lagar för att
stoppa journalister.
Det är lagar som ska stoppa
terrorister och spioner.
Men lagarna används också
för att stoppa journalister.
Söndagen den 3 maj
är det Pressfrihetens dag.
Dagen handlar om att journalister
ska få arbeta fritt.
Lista på länder
Länderna där det är lättast
för journalister att jobba:
- Norge
- Nederländerna
- Estland
- Danmark
- Sverige
Länderna där det är svårast
för journalister att jobba:
- Saudiarabien
- Iran
- Kina
- Nordkorea
- Eritrea
Listan kommer från organisationen
Reportrar utan gränser.
30 april 2026