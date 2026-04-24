Skellefteå vann första matchen

Skellefteå vann mot Rögle

i den första matchen i finalen

i herrarnas serie i ishockey, SHL.

Skellefteå vann med 4–1.

Matchen var i Skellefteå.

Publiken jublade.

– Det är fantastiskt.

Men det är bara

ett steg på vägen.

Det säger Pär Lindholm.

Han är en av spelarna

i laget Skellefteå.

Finalerna spelas

i bäst av sju matcher.

Laget som först

vinner fyra matcher

blir svenska mästare.

Nästa match är på lördag

den 25 april.

Sedan fortsätter det

med två matcher

i Rögles arena i Ängelholm.

Skellefteå har blivit svenska

mästare fyra gånger förut.

Rögle har aldrig

blivit svenska mästare.

8 SIDOR/TT