Sport
Spelaren Pär Lindholm i laget Skellefteå tackar publiken. Foto: Pär Bäckström/TT
Skellefteå vann första matchen
Skellefteå vann mot Rögle
i den första matchen i finalen
i herrarnas serie i ishockey, SHL.
Skellefteå vann med 4–1.
Matchen var i Skellefteå.
Publiken jublade.
– Det är fantastiskt.
Men det är bara
ett steg på vägen.
Det säger Pär Lindholm.
Han är en av spelarna
i laget Skellefteå.
Finalerna spelas
i bäst av sju matcher.
Laget som först
vinner fyra matcher
blir svenska mästare.
Nästa match är på lördag
den 25 april.
Sedan fortsätter det
med två matcher
i Rögles arena i Ängelholm.
Skellefteå har blivit svenska
mästare fyra gånger förut.
Rögle har aldrig
blivit svenska mästare.
8 SIDOR/TT
Matcherna i finalen i SHL
är mellan lagen
Skellefteå och Rögle.
När ett lag har vunnit
fyra matcher tar det slut.
Laget är mästare.
- Match 1 spelades den 23 april
i Skellefteås arena i Skellefteå.
- Match 2 spelas den 25 april
i Skellefteås arena.
- Match 3 spelas den 28 april
i Rögles arena i Ängelholm.
- Match 4 spelas den 30 april
i Rögles arena.
- Match 5 spelas den 2 maj
i Skellefteås arena.
- Match 6 spelas den 4 maj
i Rögles arena.
- Match 7 spelas den 6 maj
i Skellefteås arena.
24 april 2026