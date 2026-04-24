Han åker på isen. Han sträcker handen mot publiken.

Spelaren Pär Lindholm i laget Skellefteå tackar publiken. Foto: Pär Bäckström/TT

Skellefteå vann första matchen

Skellefteå vann mot Rögle
i den första matchen i finalen
i herrarnas serie i ishockey, SHL.

Skellefteå vann med 4–1.
Matchen var i Skellefteå.
Publiken jublade.

– Det är fantastiskt.
Men det är bara
ett steg på vägen.

Det säger Pär Lindholm.
Han är en av spelarna
i laget Skellefteå.

Finalerna spelas
i bäst av sju matcher.
Laget som först
vinner fyra matcher
blir svenska mästare.

Nästa match är på lördag
den 25 april.
Sedan fortsätter det
med två matcher
i Rögles arena i Ängelholm.

Skellefteå har blivit svenska
mästare fyra gånger förut.
Rögle har aldrig
blivit svenska mästare.

Matcherna i finalen i SHL

    är mellan lagen
    Skellefteå och Rögle.
    När ett lag har vunnit
    fyra matcher tar det slut.
    Laget är mästare.
  • Match 1 spelades den 23 april
    i Skellefteås arena i Skellefteå.
  • Match 2 spelas den 25 april
    i Skellefteås arena.
  • Match 3 spelas den 28 april
    i Rögles arena i Ängelholm.
  • Match 4 spelas den 30 april
    i Rögles arena.
  • Match 5 spelas den 2 maj
    i Skellefteås arena.
  • Match 6 spelas den 4 maj
    i Rögles arena.
  • Match 7 spelas den 6 maj
    i Skellefteås arena.
Två spelare på isen. Josh Dickinson och Karson Kuhlman i laget Rögle. Foto: Pär Bäckström/TT

24 april 2026

