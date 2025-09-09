Världen
Jonas Gahr Støres parti vann valet i Norge. Foto: NTB/TT
Han vann valet i Norge
I måndags var det val i Norge.
Folket röstade på vilka partier
de vill ha i Norges riksdag.
Det socialdemokratiska
partiet vann valet.
De fick 28,2 procent av rösterna.
De ska styra Norge tillsammans
med fyra andra partier,
bland annat Miljöpartiet.
Fremskrittspartiet blev näst störst.
De fick 23,8 procent av rösterna.
De ökade mycket och gjorde
sitt bästa val någonsin.
Partiet är till höger i politiken
och vill ha mindre invandring till Norge.
Partiet Høyre är
ungefär som Moderaterna.
Høyre gjorde ett dåligt val
och fick bara 14,6 procent av rösterna.
Det är mycket mindre än vanligt.
8 SIDOR/TT
9 september 2025
Grattis