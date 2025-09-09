Han vann valet i Norge

I måndags var det val i Norge.

Folket röstade på vilka partier

de vill ha i Norges riksdag.

Det socialdemokratiska

partiet vann valet.

De fick 28,2 procent av rösterna.

De ska styra Norge tillsammans

med fyra andra partier,

bland annat Miljöpartiet.

Fremskrittspartiet blev näst störst.

De fick 23,8 procent av rösterna.

De ökade mycket och gjorde

sitt bästa val någonsin.

Partiet är till höger i politiken

och vill ha mindre invandring till Norge.

Partiet Høyre är

ungefär som Moderaterna.

Høyre gjorde ett dåligt val

och fick bara 14,6 procent av rösterna.

Det är mycket mindre än vanligt.

