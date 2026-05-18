Världen

En man håller i en bebis. En sjukvårdare tar temperaturen på mannens panna.

En vårdarbetare kollar temperaturen på en man i Uganda. Det beror på att viruset ebola sprider sig. Foto: Hajarah Nalwadda/AP/TT

Många smittade av ebola

Ungefär 250 människor har
smittats av sjukdomen ebola
i två länder i Afrika.

Det är en mycket smittsam sort
av viruset ebola
som gjort dem sjuka.
80 personer har hittills dött.

Flest sjuka finns i landet
Kongo-Kinshasa.
Men det finns också sjuka
i landet Uganda.

Kongo-Kinshasa har tidigare
haft många utbrott av ebola.

Det finns inget vaccin
mot den här sorten
av viruset ebola.

Många som blivit
sjuka kan ha väntat länge
med att söka hjälp.
Då ökar risken för stor smitta.

De första tecknen på ebola
är ungefär samma
som vid vanlig influensa.

Helena Nordenstedt
är expert på viruset.

Hon säger att risken är liten
att smittan sprider sig
till världen och Sverige.

– Någon kan bli sjuk.
Men sjukvården kan
stoppa smittan snabbt,
säger hon.

Nu jobbar experter
med att försöka ordna
vaccin och behandling
mot den ovanliga sorten
av ebola i Afrika.

8 SIDOR/TT

Det här är ebola

  • Ebola är en sjukdom
    som är väldigt smittsam.
  • De som smittas av ebola
    kräks, blöder och får hög feber.
  • Fler än hälften av dem
    som smittas dör.
Människor i skyddskläder som arbetar med ebola. Människor som arbetar med ebola måste ha skyddsdräkter. Foto: John Bompengo/AP/TT

18 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. v skriver:
    18 maj, 2026 kl. 11:33

    tycker att msn borde stoppa turismen ditt ,och vänta till det blir bra.

    Svara
  2. ... skriver:
    18 maj, 2026 kl. 13:40

    Ebola vill vi inte ha usch vi hade corona så det räcker.

    Svara
Kommentarer och regler
