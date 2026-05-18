Många smittade av ebola

Ungefär 250 människor har

smittats av sjukdomen ebola

i två länder i Afrika.

Det är en mycket smittsam sort

av viruset ebola

som gjort dem sjuka.

80 personer har hittills dött.

Flest sjuka finns i landet

Kongo-Kinshasa.

Men det finns också sjuka

i landet Uganda.

Kongo-Kinshasa har tidigare

haft många utbrott av ebola.

Det finns inget vaccin

mot den här sorten

av viruset ebola.

Många som blivit

sjuka kan ha väntat länge

med att söka hjälp.

Då ökar risken för stor smitta.

De första tecknen på ebola

är ungefär samma

som vid vanlig influensa.

Helena Nordenstedt

är expert på viruset.

Hon säger att risken är liten

att smittan sprider sig

till världen och Sverige.

– Någon kan bli sjuk.

Men sjukvården kan

stoppa smittan snabbt,

säger hon.

Nu jobbar experter

med att försöka ordna

vaccin och behandling

mot den ovanliga sorten

av ebola i Afrika.

8 SIDOR/TT