Sverige
Sixten Thorné fick diplom av Sveriges drottning. Han har sålt mest majblommor av alla barn i Sverige. Foto: Elina Berg/TT
Han sålde mest majblommor
Under maj månad
har 61 tusen barn i Sverige
sålt majblommor.
Pengarna går till
fattiga familjer.
I år har organisationen Majblomman
samlat in 124 miljoner kronor.
Det är ett nytt rekord.
13-åriga Sixten Thorné
från Ulricehamn
har sålt mest av alla.
Han sålde majblommor
för 100 tusen kronor.
Det är inte första gången
han säljer majblommor.
Det har han gjort i flera år.
Barn som säljer majblommor
får ha kvar en liten
del av pengarna.
Varje år har Sixten Thorné
gett bort sina pengar.
Han har tidigare gett
pengarna till Ukraina.
I år ska han ge dem
till hem för hundar
som inte har någon familj.
Det säger han till SVT.
SARAH GREEN
18 maj 2026
FIN!!!🙂
bra!😀
jag borde få pengarna
vilken fantastisk kille
Vilken härlig grabb
Jag skulle köpt maj blommor om barnen fick 50% av försäljningen.
Eftersom jag stödjer inte dåliga barn-arbetskraft.
Heja dej,duktigt.
Starkt jobbat 👍🌞
Vad bra!! Fast jag tycker att det borde vara något annat man säljer istället för en tråkig blomma!!😭 Kanske Majkakor?!😊
Härlig kille ❤️
Va fint 😀!
Hej 8 sidor, Varför aktiveras inte notifikationerna i appen 8 Sidor?
Har han sålt dem via nätet, så är det inte en så stor bedrift. Jag tycker man ska sälja ”face to face”.
Bra jobbat
Det heter väl ändå flest majblommor.