Han sålde mest majblommor

Under maj månad

har 61 tusen barn i Sverige

sålt majblommor.

Pengarna går till

fattiga familjer.

I år har organisationen Majblomman

samlat in 124 miljoner kronor.

Det är ett nytt rekord.

13-åriga Sixten Thorné

från Ulricehamn

har sålt mest av alla.

Han sålde majblommor

för 100 tusen kronor.

Det är inte första gången

han säljer majblommor.

Det har han gjort i flera år.

Barn som säljer majblommor

får ha kvar en liten

del av pengarna.

Varje år har Sixten Thorné

gett bort sina pengar.

Han har tidigare gett

pengarna till Ukraina.

I år ska han ge dem

till hem för hundar

som inte har någon familj.

Det säger han till SVT.

SARAH GREEN