Han håller upp ett diplom. Han står bredvid drottningen.

Sixten Thorné fick diplom av Sveriges drottning. Han har sålt mest majblommor av alla barn i Sverige. Foto: Elina Berg/TT

Han sålde mest majblommor

Under maj månad
har 61 tusen barn i Sverige
sålt majblommor.
Pengarna går till
fattiga familjer.

I år har organisationen Majblomman
samlat in 124 miljoner kronor.
Det är ett nytt rekord.

13-åriga Sixten Thorné
från Ulricehamn
har sålt mest av alla.
Han sålde majblommor
för 100 tusen kronor.

Det är inte första gången
han säljer majblommor.
Det har han gjort i flera år.
Barn som säljer majblommor
får ha kvar en liten
del av pengarna.

Varje år har Sixten Thorné
gett bort sina pengar.
Han har tidigare gett
pengarna till Ukraina.
I år ska han ge dem
till hem för hundar
som inte har någon familj.
Det säger han till SVT.

SARAH GREEN

18 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
14 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    18 maj, 2026 kl. 13:26

    FIN!!!🙂

  2. axel skriver:
    18 maj, 2026 kl. 13:30

    bra!😀

  3. BOB älskare skriver:
    18 maj, 2026 kl. 14:22

    jag borde få pengarna

  4. Farbrorn skriver:
    18 maj, 2026 kl. 15:01

    vilken fantastisk kille

  5. Sture luring skriver:
    18 maj, 2026 kl. 15:11

    Vilken härlig grabb

  6. Anonym skriver:
    18 maj, 2026 kl. 15:23

    Jag skulle köpt maj blommor om barnen fick 50% av försäljningen.
    Eftersom jag stödjer inte dåliga barn-arbetskraft.

  7. Barbro skriver:
    18 maj, 2026 kl. 15:51

    Heja dej,duktigt.

  8. Micke skriver:
    18 maj, 2026 kl. 15:55

    Starkt jobbat 👍🌞

  9. JUNI skriver:
    18 maj, 2026 kl. 16:11

    Vad bra!! Fast jag tycker att det borde vara något annat man säljer istället för en tråkig blomma!!😭 Kanske Majkakor?!😊

  10. Yvonne Lönnqvist skriver:
    18 maj, 2026 kl. 18:20

    Härlig kille ❤️

  11. Syed skriver:
    18 maj, 2026 kl. 18:47

    Va fint 😀!
    Hej 8 sidor, Varför aktiveras inte notifikationerna i appen 8 Sidor?

  12. Kerstin Hedström skriver:
    18 maj, 2026 kl. 19:12

    Har han sålt dem via nätet, så är det inte en så stor bedrift. Jag tycker man ska sälja ”face to face”.

  13. Apokungen skriver:
    18 maj, 2026 kl. 19:41

    Bra jobbat

  14. skriver:
    18 maj, 2026 kl. 20:21

    Det heter väl ändå flest majblommor.

