Sport
I sporten roadracing tävlar snabba motorcyklar på en bana. Bilden är gammal. Foto: Andy Wong/AP/TT
Man dog på tävling
I söndags var det
SM för snabba motorcyklar,
roadracing.
Tävlingen var
i Falkenberg i Halland.
Under ett lopp hände en olycka.
Tre motorcyklar krockade.
En man dog i olyckan.
Poliserna säger
att mannen var ungefär 30 år.
Det skriver tidningen
Hallands Nyheter.
En annan man blev
skadad i olyckan.
Han får vård på sjukhus.
Efter olyckan blev
tävlingen stoppad.
Poliserna undersöker
nu vad som hänt.
– Ingen person är
misstänkt för brott.
Men det kan ändras.
Vi ska undersöka detta noga.
Det säger Otto Eriksson
från poliserna.
8 SIDOR/TT
11 maj 2026
Oj😪😢
det var väldigt synd
Tråkigt
DET VAR SYND😔
gud vad synd😭