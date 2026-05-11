Man dog på tävling

I söndags var det

SM för snabba motorcyklar,

roadracing.

Tävlingen var

i Falkenberg i Halland.

Under ett lopp hände en olycka.

Tre motorcyklar krockade.

En man dog i olyckan.

Poliserna säger

att mannen var ungefär 30 år.

Det skriver tidningen

Hallands Nyheter.

En annan man blev

skadad i olyckan.

Han får vård på sjukhus.

Efter olyckan blev

tävlingen stoppad.

Poliserna undersöker

nu vad som hänt.

– Ingen person är

misstänkt för brott.

Men det kan ändras.

Vi ska undersöka detta noga.

Det säger Otto Eriksson

från poliserna.

8 SIDOR/TT