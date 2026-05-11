Sport

I sporten roadracing tävlar snabba motorcyklar på en bana. Bilden är gammal. Foto: Andy Wong/AP/TT

Man dog på tävling

I söndags var det
SM för snabba motorcyklar,
roadracing.
Tävlingen var
i Falkenberg i Halland.

Under ett lopp hände en olycka.
Tre motorcyklar krockade.
En man dog i olyckan.

Poliserna säger
att mannen var ungefär 30 år.
Det skriver tidningen
Hallands Nyheter.

En annan man blev
skadad i olyckan.
Han får vård på sjukhus.

Efter olyckan blev
tävlingen stoppad.
Poliserna undersöker
nu vad som hänt.

– Ingen person är
misstänkt för brott.
Men det kan ändras.
Vi ska undersöka detta noga.

Det säger Otto Eriksson
från poliserna.

8 SIDOR/TT

11 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Diddy skriver:
    11 maj, 2026 kl. 10:34

    Oj😪😢

  2. ded skriver:
    11 maj, 2026 kl. 10:52

    det var väldigt synd

  3. p diddy skriver:
    11 maj, 2026 kl. 12:35

    Tråkigt

  4. TED skriver:
    11 maj, 2026 kl. 12:36

    DET VAR SYND😔

  5. kevin skriver:
    11 maj, 2026 kl. 12:37

    gud vad synd😭

