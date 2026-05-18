Förra veckan var USAs

ledare Donald Trump i Kina.

Han träffade Kinas

ledare Xi Jinping.

Mötet var på torsdagen

och fredagen.

De båda ledarna var

trevliga mot varandra.

– Det är en ära att

få vara din vän,

sa Trump till Xi Jinping.

Sedan pratade de

om flera viktiga saker.

• En viktig fråga

är hur länderna ska

köpa och sälja saker

till varandra.

Det har varit

mycket bråk om det.

Trump vill att Kina

ska köpa mer saker av USA.

Flera chefer för stora

amerikanska företag

var med i Kina för

att ordna det.

Trump säger att Kina

nu ska köpa 200 stora flygplan

från företaget Boeing.

• Ledarna paratade också

om kriget i Iran.

De kom överens om att

det viktiga sundet Hormuz

måste öppna.

Iran har stoppat

många båtar med

olja i Hormuz.

• Trump och Jinping

pratade också om ön Taiwan.

Taiwan bestämmer själva.

Men Kina vill att ön

ska vara en del av Kina.

USA stöder Taiwan.

Xi Jinping sa att länderna

måste vara försiktiga.

Annars kan det bli

bråk mellan USA

och Kina om Taiwan.

Det säger nyhetsbyråer i Kina.

8 SIDOR/TT