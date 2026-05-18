Världen
Ledarna Xi Jinping och Donald Trump i staden Peking förra veckan. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT
Donald Trump i Kina
Förra veckan var USAs
ledare Donald Trump i Kina.
Han träffade Kinas
ledare Xi Jinping.
Mötet var på torsdagen
och fredagen.
De båda ledarna var
trevliga mot varandra.
– Det är en ära att
få vara din vän,
sa Trump till Xi Jinping.
Sedan pratade de
om flera viktiga saker.
• En viktig fråga
är hur länderna ska
köpa och sälja saker
till varandra.
Det har varit
mycket bråk om det.
Trump vill att Kina
ska köpa mer saker av USA.
Flera chefer för stora
amerikanska företag
var med i Kina för
att ordna det.
Trump säger att Kina
nu ska köpa 200 stora flygplan
från företaget Boeing.
• Ledarna paratade också
om kriget i Iran.
De kom överens om att
det viktiga sundet Hormuz
måste öppna.
Iran har stoppat
många båtar med
olja i Hormuz.
• Trump och Jinping
pratade också om ön Taiwan.
Taiwan bestämmer själva.
Men Kina vill att ön
ska vara en del av Kina.
USA stöder Taiwan.
Xi Jinping sa att länderna
måste vara försiktiga.
Annars kan det bli
bråk mellan USA
och Kina om Taiwan.
Det säger nyhetsbyråer i Kina.
8 SIDOR/TT
18 maj 2026
Hej!
Det har blivit liten felstavat namn.
”Han träffade Kinas
ledare Xi Yinping.”
Del ett. (Xi Jinping).
Hej Maja!
Tack för din kommentar.
Vi har ändrat felet nu.
/Hälsningar 8 Sidor
Varför ska usa s blandas i problem med andra länder.
Räcker inte till räckligt med kriget i Ukraina och Iran och Gaza Donald Trump president USA s tänk på sitt folk och hjälp de än andra länder