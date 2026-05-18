Sverige

Hus och höga byggnader visar ingången till gruvan.

Kristinebergsgruvan. Tusen meter ner under marken hände ett stort ras. Foto: E Segerstedt/NTB/TT

Ras i svensk gruva

I söndags hände
ett stort ras i en gruva
nära staden Lycksele
i norra Sverige.

Det hände i Kristinebergsgruvan.

Det kan ha varit
flera hundra ton sten som rasade.
Raset var tusen meter ner i gruvan.

En man som arbetade nere i gruvan
blev först instängd under raset.
Mannen satt i en lastmaskin.

Men mannen överlevde.
Han ska själv ha lyckats
ta sig ur maskinen.
Han ska också ha lyckats
ta sig till de arbetare
som letade efter honom.

Mannen har fått åka till sjukhus.
Det är inte känt
om han är skadad.

8 SIDOR/TT

18 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. abdi skriver:
    18 maj, 2026 kl. 11:06

    så hemskt!!!!!!🤠🤠🤠

    Svara
  2. v skriver:
    18 maj, 2026 kl. 11:29

    bra att han överlevde starckars människa 🤗🤗

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    18 maj, 2026 kl. 11:41

    😮

    Svara
  4. nopro skriver:
    18 maj, 2026 kl. 13:15

    väldigt tur🙂

    Svara
  5. axel skriver:
    18 maj, 2026 kl. 13:34

    läskigt😮

    Svara
  6. Anonym skriver:
    18 maj, 2026 kl. 13:43

    Oj😮

    Svara
  7. Bobis skriver:
    18 maj, 2026 kl. 14:15

    bra vi behöver inte gruvor

    Svara
  8. Syed skriver:
    18 maj, 2026 kl. 18:35

    Oj oj 😮😮😮

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar