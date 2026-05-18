Ras i svensk gruva

I söndags hände

ett stort ras i en gruva

nära staden Lycksele

i norra Sverige.

Det hände i Kristinebergsgruvan.

Det kan ha varit

flera hundra ton sten som rasade.

Raset var tusen meter ner i gruvan.

En man som arbetade nere i gruvan

blev först instängd under raset.

Mannen satt i en lastmaskin.

Men mannen överlevde.

Han ska själv ha lyckats

ta sig ur maskinen.

Han ska också ha lyckats

ta sig till de arbetare

som letade efter honom.

Mannen har fått åka till sjukhus.

Det är inte känt

om han är skadad.

8 SIDOR/TT