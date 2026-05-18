Kristinebergsgruvan. Tusen meter ner under marken hände ett stort ras. Foto: E Segerstedt/NTB/TT
Ras i svensk gruva
I söndags hände
ett stort ras i en gruva
nära staden Lycksele
i norra Sverige.
Det hände i Kristinebergsgruvan.
Det kan ha varit
flera hundra ton sten som rasade.
Raset var tusen meter ner i gruvan.
En man som arbetade nere i gruvan
blev först instängd under raset.
Mannen satt i en lastmaskin.
Men mannen överlevde.
Han ska själv ha lyckats
ta sig ur maskinen.
Han ska också ha lyckats
ta sig till de arbetare
som letade efter honom.
Mannen har fått åka till sjukhus.
Det är inte känt
om han är skadad.
8 SIDOR/TT
18 maj 2026
så hemskt!!!!!!🤠🤠🤠
bra att han överlevde starckars människa 🤗🤗
😮
väldigt tur🙂
läskigt😮
Oj😮
bra vi behöver inte gruvor
Oj oj 😮😮😮