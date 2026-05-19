Sverige

En bil står på en väg intill brevlådor. En hand sträcks ut och lägger ner post i lådan.

Postnord delar ut brev i brevlådor. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Längre väntan på brev

Postnord kan få
längre tid på sig
för att dela ut brev.
Regeringen tänker säga ja till det.
Det skriver tidningen
Dagens industri.

I dag måste Postnord
dela ut brev varannan dag.
Snart kan det bli så
att Postnord bara delar ut brev
var tredje dag.

Det ska också bli okej
att en del av breven
kommer ännu senare
än efter tre dagar.

– De flesta förstår
att utdelningen av post
inte kan vara som tidigare.

Det säger Erik Slottner till TT.
Han är minister i regeringen.

Allt beror på att vi
skickar mycket färre brev
än tidigare.
Fler skickar mejl i stället.

Det finns inte lika många brev
att dela ut.
Då behövs inte
lika många brevbärare.

Regeringen vill
att ändringarna ska börja
den 16 juni.

Läs i rutan hur det ändras
för 8 Sidors papperstidning.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

8 Sidors papperstidning

  • Om regeringen ändrar
    tiden för att dela ut brev
    kan du som har 8 Sidors papperstidning
    märka det.
  • 8 Sidors papperstidning
    delas ut som ett brev.
    Från och med i sommar
    kan det ta längre tid
    innan du får tidningen
    i din brevlåda.
  • Men en ny e-tidning
    finns att läsa på internet
    varje onsdag.
    Det ändras inte.
  • Du loggar in i e-tidningen.
    Lösenordet finns på sista
    sidan av tidningen.
  • Här loggar du in i e-tidningen
Hon sitter i en soffa och läser tidningen. Hon har svart slöja och en grå tröja. Bakom syns en kvinna och en man vid ett bord. Hon läser 8 Sidor som papperstidning. Foto: Apelöga

19 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. V skriver:
    19 maj, 2026 kl. 11:19

    Jag får allt digitalt så det kvittar för mig.men många får sina räkningar på brev .

    Svara
  2. kolara moj skriver:
    19 maj, 2026 kl. 13:53

    nej den är nej inet bra😤🖤💔😠

    Svara
  3. Christina Sundberg skriver:
    19 maj, 2026 kl. 17:05

    Det är redan dåligt med postnord. Varför göra det ännu sämre. Vi har ingen post😤

    Svara
  4. Björn Anersson skriver:
    19 maj, 2026 kl. 17:15

    Fattar inte vad postnord håller på med, vill man inte jobba, lägg ner o låt citymail o bring ta över, jobbade på posten i 25 år då det gick utmärkt att dela ut brev varje dag.

    Svara
  5. Lena skriver:
    19 maj, 2026 kl. 19:44

    Nej verkligen inte bra. Alla har inte tillgång till digital jag gillar att få posten hem och kan läsa som man alltid har fått. Har fungerat ialla år förut, men sen postnord tog över så har ingenting fungerat som det ska. Är mycket besviken😒

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar