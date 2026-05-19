Sverige
Postnord delar ut brev i brevlådor. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Längre väntan på brev
Postnord kan få
längre tid på sig
för att dela ut brev.
Regeringen tänker säga ja till det.
Det skriver tidningen
Dagens industri.
I dag måste Postnord
dela ut brev varannan dag.
Snart kan det bli så
att Postnord bara delar ut brev
var tredje dag.
Det ska också bli okej
att en del av breven
kommer ännu senare
än efter tre dagar.
– De flesta förstår
att utdelningen av post
inte kan vara som tidigare.
Det säger Erik Slottner till TT.
Han är minister i regeringen.
Allt beror på att vi
skickar mycket färre brev
än tidigare.
Fler skickar mejl i stället.
Det finns inte lika många brev
att dela ut.
Då behövs inte
lika många brevbärare.
Regeringen vill
att ändringarna ska börja
den 16 juni.
Läs i rutan hur det ändras
för 8 Sidors papperstidning.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
8 Sidors papperstidning
- Om regeringen ändrar
tiden för att dela ut brev
kan du som har 8 Sidors papperstidning
märka det.
- 8 Sidors papperstidning
delas ut som ett brev.
Från och med i sommar
kan det ta längre tid
innan du får tidningen
i din brevlåda.
- Men en ny e-tidning
finns att läsa på internet
varje onsdag.
Det ändras inte.
- Du loggar in i e-tidningen.
Lösenordet finns på sista
sidan av tidningen.
- Här loggar du in i e-tidningen
19 maj 2026
Jag får allt digitalt så det kvittar för mig.men många får sina räkningar på brev .
nej den är nej inet bra😤🖤💔😠
Det är redan dåligt med postnord. Varför göra det ännu sämre. Vi har ingen post😤
Fattar inte vad postnord håller på med, vill man inte jobba, lägg ner o låt citymail o bring ta över, jobbade på posten i 25 år då det gick utmärkt att dela ut brev varje dag.
Nej verkligen inte bra. Alla har inte tillgång till digital jag gillar att få posten hem och kan läsa som man alltid har fått. Har fungerat ialla år förut, men sen postnord tog över så har ingenting fungerat som det ska. Är mycket besviken😒