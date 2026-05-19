Längre väntan på brev

Postnord kan få

längre tid på sig

för att dela ut brev.

Regeringen tänker säga ja till det.

Det skriver tidningen

Dagens industri.

I dag måste Postnord

dela ut brev varannan dag.

Snart kan det bli så

att Postnord bara delar ut brev

var tredje dag.

Det ska också bli okej

att en del av breven

kommer ännu senare

än efter tre dagar.

– De flesta förstår

att utdelningen av post

inte kan vara som tidigare.

Det säger Erik Slottner till TT.

Han är minister i regeringen.

Allt beror på att vi

skickar mycket färre brev

än tidigare.

Fler skickar mejl i stället.

Det finns inte lika många brev

att dela ut.

Då behövs inte

lika många brevbärare.

Regeringen vill

att ändringarna ska börja

den 16 juni.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR