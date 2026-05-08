Spelarna i Borås basket firar sitt SM-guld. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Borås basket är mästare
Laget Borås basket
är svenska mästare
i basket för herrar.
Det blev klart i torsdags.
Då vann Borås mot Norrköping.
Matchen var i Borås.
Det var fjärde året i rad
som finalen var mellan
Borås och Norrköping.
Norrköping har alltid
vunnit tidigare.
Men den här gången
lyckades Borås vinna.
– Det jag tänker på nu
är alla gånger jag har
varit i finalen.
Jag har kämpat
och misslyckats.
I dag så kämpar vi.
Men vi vinner.
Det är bara så härligt.
Det sa spelaren
Fredrik Andersson
till SVT efter matchen.
Det är första gången
som Borås herrar
vinner en final
och blir mästare på riktigt.
De blev mästare även år 2020.
Men då blev serien stoppad
innan alla matcher var spelade.
Det berodde på viruset corona.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
8 maj 2026