Borås basket är mästare

Laget Borås basket

är svenska mästare

i basket för herrar.

Det blev klart i torsdags.

Då vann Borås mot Norrköping.

Matchen var i Borås.

Det var fjärde året i rad

som finalen var mellan

Borås och Norrköping.

Norrköping har alltid

vunnit tidigare.

Men den här gången

lyckades Borås vinna.

– Det jag tänker på nu

är alla gånger jag har

varit i finalen.

Jag har kämpat

och misslyckats.

I dag så kämpar vi.

Men vi vinner.

Det är bara så härligt.

Det sa spelaren

Fredrik Andersson

till SVT efter matchen.

Det är första gången

som Borås herrar

vinner en final

och blir mästare på riktigt.

De blev mästare även år 2020.

Men då blev serien stoppad

innan alla matcher var spelade.

Det berodde på viruset corona.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR