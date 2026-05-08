Kultur

De står tillsammans och ser glada ut.

Ellen Särnevång, Lizette Edfeldt, Ken Gerhardsson, Haider El Timimi och Malin Olsson leder programmet Sommarlov i SVT i år. Foto: SVT

De syns i tv i sommar

Programmet Sommarlov
går att se varje dag på SVT
under sommarlovet.

I år är Lizette Edfeldt ny ledare.
Hon är känd från programmen
Lilla aktuellt
och Vi i femman.

Lizette Edfeldt ska leda Sommarlov
ihop med Malin Olsson,
Ken Gerhardsson,
Haider El Timini
och Ellen Särnevång.
De har alla varit ledare
för programmet tidigare.

Temat för årets program
är kompisar.
Sommarlov vill hjälpa
barn som känner sig ensamma.
De ordnar till exempel
en kompisklubb.

I klubben kan barn samla poäng
genom att göra olika lekar
och utmaningar.
Det handlar om att
vara en bra kompis.

Sommarlov börjar den 8 juni.

SARAH GREEN/TT

8 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. E.F skriver:
    8 maj, 2026 kl. 10:07

    KUL!!!😊😀😃❤

  2. Eric skriver:
    8 maj, 2026 kl. 11:21

    Kul 🤩

