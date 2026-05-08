De syns i tv i sommar

Programmet Sommarlov

går att se varje dag på SVT

under sommarlovet.

I år är Lizette Edfeldt ny ledare.

Hon är känd från programmen

Lilla aktuellt

och Vi i femman.

Lizette Edfeldt ska leda Sommarlov

ihop med Malin Olsson,

Ken Gerhardsson,

Haider El Timini

och Ellen Särnevång.

De har alla varit ledare

för programmet tidigare.

Temat för årets program

är kompisar.

Sommarlov vill hjälpa

barn som känner sig ensamma.

De ordnar till exempel

en kompisklubb.

I klubben kan barn samla poäng

genom att göra olika lekar

och utmaningar.

Det handlar om att

vara en bra kompis.

Sommarlov börjar den 8 juni.

SARAH GREEN/TT