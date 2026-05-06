Av flera tusen föreningar för idrott har många slitna lokaler och behöver mer plats. Foto: Anna Hållams/TT
De saknar plats för idrott
Många föreningar som ordnar
idrott för barn och ungdomar
behöver fler platser.
Det visar en undersökning.
Det kan handla om
hallarna för idrott.
De behöver lagas.
Rum där barn byter om är slitna.
En del har mögel.
Andra behöver nya fotbollsplaner.
Annars saknas tider
för alla träningar.
Många föreningar måste
säga nej till barn som vill börja
med idrott
på grund av det här.
Slitna platser för idrott
finns överallt i Sverige.
Men det är ännu vanligare
i mindre städer och på landet.
– Barn ska röra på sig.
De ska inte stå i kö.
Kommunerna har ett stort ansvar.
Men även staten har ett ansvar.
Det säger Anna Iwarsson.
Hon jobbar på
Riksidrottsförbundet
som har gjort undersökningen.
De gör den vart fjärde år.
Föreningarna har inte
fått det bättre jämfört med sist.
Det visar den senaste
undersökningen.
8 SIDOR
6 maj 2026
UF -just nu jag minns ett olycklig händelse i Tjeckien! Den nät eller vad heter den ramlade och en pojke dog…jag har svårt att tro att det är så dåligt i Sverige! Vad synd!!!😮
Jag tror du menar en olycka i Tjeckien där ett nät eller en konstruktion rasade. Det är väldigt synd!!💔