De saknar plats för idrott

Många föreningar som ordnar

idrott för barn och ungdomar

behöver fler platser.

Det visar en undersökning.

Det kan handla om

hallarna för idrott.

De behöver lagas.

Rum där barn byter om är slitna.

En del har mögel.

Andra behöver nya fotbollsplaner.

Annars saknas tider

för alla träningar.

Många föreningar måste

säga nej till barn som vill börja

med idrott

på grund av det här.

Slitna platser för idrott

finns överallt i Sverige.

Men det är ännu vanligare

i mindre städer och på landet.

– Barn ska röra på sig.

De ska inte stå i kö.

Kommunerna har ett stort ansvar.

Men även staten har ett ansvar.

Det säger Anna Iwarsson.

Hon jobbar på

Riksidrottsförbundet

som har gjort undersökningen.

De gör den vart fjärde år.

Föreningarna har inte

fått det bättre jämfört med sist.

Det visar den senaste

undersökningen.

