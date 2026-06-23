Världen

  • Albania Protest Kushner

    Människor i Albanien protesterar mot Ivanka Trumps bygge av lyxhotell. Foto: Hameraldi Agolli/AP/TT

  • Trump Mideast Wars Gaza

    Donald Trumps svärson Jared Kushner och Trumps dotter Ivanka Trump. Foto: Evan Vucci/AP/TT

  • Albania Protest Kushner

    Tusentals människor protesterade i Albanien i helgen. Foto: AP/TT

  • Albania Kushner

    Delar av området där paret vill bygga hotell. Foto: AP/TT

Protester mot hotell för rika

USAs ledare Donald Trump
har flera vuxna barn.
Ett av dem heter Ivanka Trump.
Hon är gift med Jared Kushner.

Nu planerar de att
låta Kushners företag
bygga lyxiga hotell
för rika människor
på Albaniens kust.

Men området har viktig natur.
Många fåglar som flyttar
mellan Europa och Afrika stannar där.
Det säger organisationer för miljö.

Ivanka Trump har sagt att hon
upptäckte ön när hon åkte båt
i området år 2021.

Många människor i Albanien
gillar inte parets planer.
De protesterar mot dem.
Folk tycker att hotellen skulle
förstöra för djur och natur.

De är också kritiska
mot Albaniens regering.
Folket tycker att politikerna fuskar
och bara bryr sig om rika människor.
Regeringen har bland annat
ändrat lagar
för var hotell får byggas.

Regeringen tycker att
planerna på hotell är bra.
De kan locka turister
och skapa jobb i landet.
Det säger Albaniens
ledare Edi Rama.

8 SIDOR/TT

Albanien

  • Albanien är ett av Europas
    fattigaste länder.
  • Men delar av folket har mycket pengar.
  • Samtidigt flyr många
    unga till Europeiska Unionen, EU
    och Storbritannien
    för att få ett bättre liv.
  • Albanien är ungefär lika stort
    som Småland.
  • Nästan tre miljoner bor i Albanien.

23 juni 2026

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8 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    23 juni, 2026 kl. 09:29

    😷

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  2. ... skriver:
    23 juni, 2026 kl. 10:26

    Synd om folket där .att leva så fattiga.

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  3. Yin skriver:
    23 juni, 2026 kl. 10:44

    Trump och sin familj är så dumma, de tror att man kan köpa allt med mycket pengar, och om regeringen i Albanien är så korrupt, skulle landet inte bli medlem av EU 😠

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  4. Seymore Butts skriver:
    23 juni, 2026 kl. 14:48

    Säg vad du vill om Ivanka, men åtminstone är hon en snyggas!😍😍

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  5. 67 skriver:
    23 juni, 2026 kl. 16:54

    Fy Fan det är inte bra för miljön eler för fåglar vat ska dom ta vähen när dom byger hotel i dalant traps familj är riktigt korkade så man inte orkar höra på dom.

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  6. Vanessa skriver:
    23 juni, 2026 kl. 17:25

    8 sidor, ni vet väl ni har skrivit Ivana istället för Ivanka i stycke tre. Sånt händer, så ni behöver inte skämmas.😊

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      23 juni, 2026 kl. 18:13

      Hej Vanessa!
      Tack för att du såg och skrev till oss.
      Vi har ändrat nu.
      /Hälsningar 8 Sidor

  7. Rateba skriver:
    23 juni, 2026 kl. 18:11

    All Merdian hottel som är byggnad vid syrian kusten var väl mycket berömd e hottel .
    Arabia sudia myndigheter (kung Abd allah ) vore vem som var är ansvärt om dessa etablering . Efter han dog .Arabia sudia krävde hans utgifter.

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