Protester mot hotell för rika

USAs ledare Donald Trump

har flera vuxna barn.

Ett av dem heter Ivanka Trump.

Hon är gift med Jared Kushner.

Nu planerar de att

låta Kushners företag

bygga lyxiga hotell

för rika människor

på Albaniens kust.

Men området har viktig natur.

Många fåglar som flyttar

mellan Europa och Afrika stannar där.

Det säger organisationer för miljö.

Ivanka Trump har sagt att hon

upptäckte ön när hon åkte båt

i området år 2021.

Många människor i Albanien

gillar inte parets planer.

De protesterar mot dem.

Folk tycker att hotellen skulle

förstöra för djur och natur.

De är också kritiska

mot Albaniens regering.

Folket tycker att politikerna fuskar

och bara bryr sig om rika människor.

Regeringen har bland annat

ändrat lagar

för var hotell får byggas.

Regeringen tycker att

planerna på hotell är bra.

De kan locka turister

och skapa jobb i landet.

Det säger Albaniens

ledare Edi Rama.

8 SIDOR/TT