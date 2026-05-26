Världen

Han står och pratar i mikrofoner på en träff med journalister.

Rodrigo Paz är president i Bolivia. Foto: Juan Karita/AP/TT

Han sänker sin lön

Presidenten Rodrigo Paz
i landet Bolivia
sänker sin egen lön.
Han gör det för att
lugna folk som protesterar.

Han halverar sin lön.
Förut hade han ungefär
32 tusen kronor i månaden.
Nu får han ungefär 16 tusen kronor.

Han halverar också
lönerna för alla
politiker i regeringen.

Det är inte klart
om de sänkta lönerna
kommer att lugna folket.
De har protesterat
i flera veckor.

De som protesterar
är bönder, arbetare,
lärare och människor
från urbefolkningen.

De tycker att presidenten
har dålig politik.
De vill ha högre löner
och säkrare ekonomi i landet.

De vill också att politikerna
som styr ska sluta
att sälja statens företag
till privata ägare.

8 SIDOR/TT

26 maj 2026

