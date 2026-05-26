Världen
Rodrigo Paz är president i Bolivia. Foto: Juan Karita/AP/TT
Han sänker sin lön
Presidenten Rodrigo Paz
i landet Bolivia
sänker sin egen lön.
Han gör det för att
lugna folk som protesterar.
Han halverar sin lön.
Förut hade han ungefär
32 tusen kronor i månaden.
Nu får han ungefär 16 tusen kronor.
Han halverar också
lönerna för alla
politiker i regeringen.
Det är inte klart
om de sänkta lönerna
kommer att lugna folket.
De har protesterat
i flera veckor.
De som protesterar
är bönder, arbetare,
lärare och människor
från urbefolkningen.
De tycker att presidenten
har dålig politik.
De vill ha högre löner
och säkrare ekonomi i landet.
De vill också att politikerna
som styr ska sluta
att sälja statens företag
till privata ägare.
8 SIDOR/TT
26 maj 2026