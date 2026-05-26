Han sänker sin lön

Presidenten Rodrigo Paz

i landet Bolivia

sänker sin egen lön.

Han gör det för att

lugna folk som protesterar.

Han halverar sin lön.

Förut hade han ungefär

32 tusen kronor i månaden.

Nu får han ungefär 16 tusen kronor.

Han halverar också

lönerna för alla

politiker i regeringen.

Det är inte klart

om de sänkta lönerna

kommer att lugna folket.

De har protesterat

i flera veckor.

De som protesterar

är bönder, arbetare,

lärare och människor

från urbefolkningen.

De tycker att presidenten

har dålig politik.

De vill ha högre löner

och säkrare ekonomi i landet.

De vill också att politikerna

som styr ska sluta

att sälja statens företag

till privata ägare.

8 SIDOR/TT