Vad känns alltid för kort?

Välkommen tillbaka

till jobbet eller skolan.

Här kommer en gåta till dig.

Vad är det som alltid

känns för kort,

hur lång den än är?

Du ska få lite hjälp.

Den började år 1938.

Då bestämde riksdagen

att alla som jobbar

behöver en sådan.

Politikerna tänkte

att folk skulle orka

jobba mer då.

Till en början visste

inte arbetarna vad de

skulle göra med den.

De hade aldrig haft en sådan.

Men den blev snart

mycket populär.

Så populär att alla

ville ha mer av den.

Och så blev det.

Nu är den mer

än dubbelt så lång

som den var från början.

Och ändå känns

den alltid för kort.

Vet du vad jag tänker på?

Rätt svar är förstås

semester.

Från början bestämde

riksdagen att den skulle

vara två veckor lång.

I dag har vi rätt

till minst fem veckor.

Och nu är de slut

för den här gången.