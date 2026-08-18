Krönika
En man solar på en brygga. Foto: Anna Hållams/TT
Vad känns alltid för kort?
Välkommen tillbaka
till jobbet eller skolan.
Här kommer en gåta till dig.
Vad är det som alltid
känns för kort,
hur lång den än är?
Du ska få lite hjälp.
Den började år 1938.
Då bestämde riksdagen
att alla som jobbar
behöver en sådan.
Politikerna tänkte
att folk skulle orka
jobba mer då.
Till en början visste
inte arbetarna vad de
skulle göra med den.
De hade aldrig haft en sådan.
Men den blev snart
mycket populär.
Så populär att alla
ville ha mer av den.
Och så blev det.
Nu är den mer
än dubbelt så lång
som den var från början.
Och ändå känns
den alltid för kort.
Vet du vad jag tänker på?
Rätt svar är förstås
semester.
Från början bestämde
riksdagen att den skulle
vara två veckor lång.
I dag har vi rätt
till minst fem veckor.
Och nu är de slut
för den här gången.
18 augusti 2026
UF-jag väntar på solig väder och det blev kallt igen! Jag tycker att om folk behöver inte så mycket stressa så de behöver inte semestr-men många knappt kan återhämta sig! jag vilade inte faktisk! Folk har mycket att göra och ingen har råd med nån semestr faktisk! UF!😔