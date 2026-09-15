Krönika
En organisation för kvinnors rättigheter firar att kvinnor får rösta år 1921. Foto: Pressens bild/TT
Kämpa för demokratin
Söndagen den 13 september
röstade jag i valet.
Att både kvinnor och män
får rösta i valet
är självklart för mig.
Demokrati handlar om
att alla människor
ska få vara med
och bestämma.
Valet är ett viktigt sätt
att visa vad vi vill.
Men när min mormor föddes
fick inte kvinnor rösta.
Bara män röstade i Sverige.
Människor kämpade
för att både kvinnor
och män skulle få rösta.
För 105 år sedan
blev det så.
I valet år 1921
fick kvinnor rösta
till riksdagen
för första gången.
Efter valet kom de fem
första kvinnorna in i riksdagen.
Men det var ändå många
kvinnor och män
som inte fick rösta.
Reglerna var
att till exempel
vissa fattiga,
personer som satt i fängelse
och personer med intellektuell
funktionsnedsättning, IF,
inte fick rösta.
Kampen fortsatte
för att alla vuxna
skulle få rösta.
Det tog tid.
Inte förrän år 1989
fick personer med IF rösta.
På valdagen tänkte jag
på dem som kämpade
före oss.
Tack vare deras kamp
fick min mormor rösta.
Och nu får jag rösta.
Demokrati är ingen självklarhet.
Inte ens i Sverige.
Vi måste fortsätta kämpa
för att ha den kvar.
15 september 2026
Hej MARIE! Jag förstå dig! Men på vad man ska rösta??? På vad? Ni svenskar kan tacka MIN MUSLIMSK MAN för att jag gick och röstade! Annars jag undvik detta år att rösta! Jag har fått nog! Annars hur mår du? Med mvh Milena
Hej Milena!
Tack, jag mår bra.
Ja, det kan vara svårt
att veta vad du ska rösta på.
Men det går också att rösta
med en blank valsedel.
Då visar du att du tycker
det är viktigt med demokrati.
Men du väljer inget parti.
Hälsningar,
Marie på 8 Sidor
Vad fin att du mår bra! jag ändrade mina inställningar mycket men till barn och unga vill jag hjälpa tills jag dö! Om jag är fisk så öppnar jag eget parti! Jag är trött på dumheterna! Inget fungerar här i Sverige! Men i Tjeckien är det bättre och bättre…!
Jag anade att det blir så fifty -fifty! Det visar hur splittrad samhälle är-I ONÖDAN! Hoppas på bättre tider i Sverige! Vi måste enas och kämpa och rädda samhälle! Det går inte så vidare! Ha det bra! M
Hej!
Tack för att du berättar
hur du tycker.
Ha det bra.
Hälsningar,
Marie på 8 Sidor
Ingen orsak! Jag är frustrerad! Ha det bra! M🙂
…Går jag öst ,åker jag väst belägra jag vägerna .men inte nå målen ..
Du är misdlyckas