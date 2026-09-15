Kämpa för demokratin

Söndagen den 13 september

röstade jag i valet.

Att både kvinnor och män

får rösta i valet

är självklart för mig.

Demokrati handlar om

att alla människor

ska få vara med

och bestämma.

Valet är ett viktigt sätt

att visa vad vi vill.

Men när min mormor föddes

fick inte kvinnor rösta.

Bara män röstade i Sverige.

Människor kämpade

för att både kvinnor

och män skulle få rösta.

För 105 år sedan

blev det så.

I valet år 1921

fick kvinnor rösta

till riksdagen

för första gången.

Efter valet kom de fem

första kvinnorna in i riksdagen.

Men det var ändå många

kvinnor och män

som inte fick rösta.

Reglerna var

att till exempel

vissa fattiga,

personer som satt i fängelse

och personer med intellektuell

funktionsnedsättning, IF,

inte fick rösta.

Kampen fortsatte

för att alla vuxna

skulle få rösta.

Det tog tid.

Inte förrän år 1989

fick personer med IF rösta.

På valdagen tänkte jag

på dem som kämpade

före oss.

Tack vare deras kamp

fick min mormor rösta.

Och nu får jag rösta.

Demokrati är ingen självklarhet.

Inte ens i Sverige.

Vi måste fortsätta kämpa

för att ha den kvar.