Krönika
En kvinna surfar på internet på sin mobil. Foto: Fredrik Sandberg/TT
En rolig sak på internet
När jag var barn
fanns inte internet.
Det kom när jag var tonåring.
Jag minns när det var nytt.
Det är stor stillnad
på internet då
jämfört med internet nu.
Internet då hade inte
en tydlig start.
Folk sökte på
flera olika platser.
Det var Yahoo, Lycos,
Altavista och annat.
I dag går nästan alla
bara till Google.
Wikipedia fanns inte heller.
Om du ville veta mer om
artisten Madonna till exempel
fick du söka på hennes namn.
Sedan kunde du hitta
en hemsida om henne
som en vanlig människa
hade gjort.
Hemsidan hade en lång
och konstig adress.
Du behövde skriva ner den
på ett papper.
För annars kanske du inte
skulle hitta den igen
på nästa sökning.
Nu är nästan alla hela tiden
på få ställen på internet.
Det är Google, Instagram,
Youtube, Facebook,
Tiktok och några till.
Stora företag äger dem.
De tjänar massor med pengar.
Folk blir nästan beroende
av att vara där.
Även om det sällan
är särskilt roligt.
Men det finns i alla fall
en rolig sak på internet.
Det är Nissepedia.
Det är ungefär som Wikipedia.
Men på Nissepedia
är allt bara skoj och trams.
Om du vill ha roligt
på internet ska du gå
till Nissepedia.
25 augusti 2026