När jag var barn

fanns inte internet.

Det kom när jag var tonåring.

Jag minns när det var nytt.

Det är stor stillnad

på internet då

jämfört med internet nu.

Internet då hade inte

en tydlig start.

Folk sökte på

flera olika platser.

Det var Yahoo, Lycos,

Altavista och annat.

I dag går nästan alla

bara till Google.

Wikipedia fanns inte heller.

Om du ville veta mer om

artisten Madonna till exempel

fick du söka på hennes namn.

Sedan kunde du hitta

en hemsida om henne

som en vanlig människa

hade gjort.

Hemsidan hade en lång

och konstig adress.

Du behövde skriva ner den

på ett papper.

För annars kanske du inte

skulle hitta den igen

på nästa sökning.

Nu är nästan alla hela tiden

på få ställen på internet.

Det är Google, Instagram,

Youtube, Facebook,

Tiktok och några till.

Stora företag äger dem.

De tjänar massor med pengar.

Folk blir nästan beroende

av att vara där.

Även om det sällan

är särskilt roligt.

Men det finns i alla fall

en rolig sak på internet.

Det är Nissepedia.

Det är ungefär som Wikipedia.

Men på Nissepedia

är allt bara skoj och trams.

Om du vill ha roligt

på internet ska du gå

till Nissepedia.