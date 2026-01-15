Jag har en mobiltelefon.

En smart telefon.

En sådan med skärm

där jag kan klicka på appar

och surfa på internet.

Inget speciellt, jag vet.

Nästan alla har en sådan.

Jag håller på med telefonen

väldigt mycket.

Flera timmar om dagen.

Det är mycket gnäll på barnen

att de ska sluta hålla på

med sina telefoner.

Men vi vuxna då?

Många av oss är mycket värre.

På telefonen läser jag nyheter

och skriver till vänner.

Ofta surfar jag bara runt

på internet, helt meningslöst.

Men att faktiskt

prata i telefonen,

det gör jag sällan.

Och det är väl lite konstigt.

Telefonen är en uppfinning

som är gjord för att prata i.

När jag var tonåring

kunde jag prata i telefon

med mina vänner i två timmar,

tre timmar, fyra timmar.

Flera gånger i veckan!

Nu pratar jag nästan aldrig i telefon.

När någon ringer blir jag rädd.

Då tänker jag

att något hemskt har hänt.

Och när det ringer

från okänt nummer

vågar jag inte svara.

Oklart varför!

Jag kan ju bara lägga på

om det är något skumt.

Det borde inte

heta telefon längre.

Eftersom jag inte

använder den till att prata i.

Vad tycker du att det

nya namnet ska vara?