Krönika
Två personer som surfar på sina telefoner. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det borde inte heta telefon
Jag har en mobiltelefon.
En smart telefon.
En sådan med skärm
där jag kan klicka på appar
och surfa på internet.
Inget speciellt, jag vet.
Nästan alla har en sådan.
Jag håller på med telefonen
väldigt mycket.
Flera timmar om dagen.
Det är mycket gnäll på barnen
att de ska sluta hålla på
med sina telefoner.
Men vi vuxna då?
Många av oss är mycket värre.
På telefonen läser jag nyheter
och skriver till vänner.
Ofta surfar jag bara runt
på internet, helt meningslöst.
Men att faktiskt
prata i telefonen,
det gör jag sällan.
Och det är väl lite konstigt.
Telefonen är en uppfinning
som är gjord för att prata i.
När jag var tonåring
kunde jag prata i telefon
med mina vänner i två timmar,
tre timmar, fyra timmar.
Flera gånger i veckan!
Nu pratar jag nästan aldrig i telefon.
När någon ringer blir jag rädd.
Då tänker jag
att något hemskt har hänt.
Och när det ringer
från okänt nummer
vågar jag inte svara.
Oklart varför!
Jag kan ju bara lägga på
om det är något skumt.
Det borde inte
heta telefon längre.
Eftersom jag inte
använder den till att prata i.
Vad tycker du att det
nya namnet ska vara?
15 januari 2026