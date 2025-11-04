Kultur
Karin Glenmark och hennes bror Anders. Foto: Jack Mikrut/TT
Karin Glenmark är död
Artisten Karin Glenmark är död.
Hon var en känd sångerska
på 1980-talet och 1990-talet.
Hon var med i Melodifestivalen
fem gånger.
Hon sjöng både i grupp
och ensam.
Mest känd är låten Kall som is
från år 1984.
Hon sjöng den med sin bror
Anders Glenmark.
Karin Glenmark samarbetade
också mycket med
Björn Ulveaus och Benny Andersson
från Abba.
Hon sjöng låten till filmen
Mio min Mio
som de två skrev.
Hon har sjungit många låtar
från deras musikal Chess.
Hon sjöng ofta i kören då.
Men en gång räddade hon
föreställningen när en av
huvudpersonerna blev sjuk.
Barbara Dickson kom inte ut
på scenen för att sjunga
den sista låten tillsammans
med Tommy Körberg.
Då började Karin Glenmark
som stod i kören
att sjunga med Tommy Körberg i stället.
– Jag tyckte mycket om henne,
säger Tommy Körberg.
Karin Glenmark blev 73 år.
8 SIDOR
Karin Glenmark
- Karin Glenmark föddes år 1952
i Tomelilla.
- Hon är syster till artisten
Anders Glenmark.
- Hon var med i Melodifestivalen
fem gånger.
- År 1973 sjöng hon med gruppen Glenmarks.
De sjöng låten
En liten sång (som alla andra).
Låten kom på plats 4.
- År 1974 sjöng hon med Glenmarks
låten I annorlunda land.
Låten kom på plats 8.
- År 1975 sjöng hon med Glenmarks
låten Lady Antoinette.
Låten kom på plats 6.
- År 1983 sjöng hon
låten Se.
Låten kom på plats 3.
- År 1984 sjöng hon
låten Kall som is
tillsammans med sin bror
Anders Glenmark.
Låten kom på plats 4.
4 november 2025
Hon sjunger bra!!!🥰
Sorgligt ❤️🩹 jag lyssnade ofta på Karin Glenmark,och hennes bror som sjöng tillsammans 🥹morsan spelade kassettband,när ja var barn,🧚frid vare i himlen 🎤🎶🎼