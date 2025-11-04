Kultur

Karin står framför sin bror Anders.

Karin Glenmark och hennes bror Anders. Foto: Jack Mikrut/TT

Karin Glenmark är död

Artisten Karin Glenmark är död.
Hon var en känd sångerska
på 1980-talet och 1990-talet.

Hon var med i Melodifestivalen
fem gånger.
Hon sjöng både i grupp
och ensam.

Mest känd är låten Kall som is
från år 1984.
Hon sjöng den med sin bror
Anders Glenmark.

Karin Glenmark samarbetade
också mycket med
Björn Ulveaus och Benny Andersson
från Abba.

Hon sjöng låten till filmen
Mio min Mio
som de två skrev.

Hon har sjungit många låtar
från deras musikal Chess.
Hon sjöng ofta i kören då.

Men en gång räddade hon
föreställningen när en av
huvudpersonerna blev sjuk.
Barbara Dickson kom inte ut
på scenen för att sjunga
den sista låten tillsammans
med Tommy Körberg.

Då började Karin Glenmark
som stod i kören
att sjunga med Tommy Körberg i stället.

– Jag tyckte mycket om henne,
säger Tommy Körberg.

Karin Glenmark blev 73 år.

8 SIDOR

Låten Mio min Mio

Låten Kall som is

Karin Glenmark sjunger i Chess

Karin Glenmark

  • Karin Glenmark föddes år 1952
    i Tomelilla.
  • Hon är syster till artisten
    Anders Glenmark.
  • Hon var med i Melodifestivalen
    fem gånger.
  • År 1973 sjöng hon med gruppen Glenmarks.
    De sjöng låten
    En liten sång (som alla andra).
    Låten kom på plats 4.
  • År 1974 sjöng hon med Glenmarks
    låten I annorlunda land.
    Låten kom på plats 8.
  • År 1975 sjöng hon med Glenmarks
    låten Lady Antoinette.
    Låten kom på plats 6.
  • År 1983 sjöng hon
    låten Se.
    Låten kom på plats 3.
  • År 1984 sjöng hon
    låten Kall som is 
    tillsammans med sin bror
    Anders Glenmark.
    Låten kom på plats 4.

4 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    4 november, 2025 kl. 15:02

    Hon sjunger bra!!!🥰

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    4 november, 2025 kl. 16:33

    Sorgligt ❤️‍🩹 jag lyssnade ofta på Karin Glenmark,och hennes bror som sjöng tillsammans 🥹morsan spelade kassettband,när ja var barn,🧚frid vare i himlen 🎤🎶🎼

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

