Artisten Karin Glenmark är död.

Hon var en känd sångerska

på 1980-talet och 1990-talet.

Hon var med i Melodifestivalen

fem gånger.

Hon sjöng både i grupp

och ensam.

Mest känd är låten Kall som is

från år 1984.

Hon sjöng den med sin bror

Anders Glenmark.

Karin Glenmark samarbetade

också mycket med

Björn Ulveaus och Benny Andersson

från Abba.

Hon sjöng låten till filmen

Mio min Mio

som de två skrev.

Hon har sjungit många låtar

från deras musikal Chess.

Hon sjöng ofta i kören då.

Men en gång räddade hon

föreställningen när en av

huvudpersonerna blev sjuk.

Barbara Dickson kom inte ut

på scenen för att sjunga

den sista låten tillsammans

med Tommy Körberg.

Då började Karin Glenmark

som stod i kören

att sjunga med Tommy Körberg i stället.

– Jag tyckte mycket om henne,

säger Tommy Körberg.

Karin Glenmark blev 73 år.

