Ida-Lova gjorde årets låt

Ida-Lova är en svensk artist.

Hon har gjort en låt som heter

Svagare än jag.

Den har gjort stor succé.

Det är Årets låt år 2025

på listan Svensktoppen

i Sveriges Radio.

– Jag blir otroligt glad.

Det visar att jag

kan skriva musik.

Det är den första låten

som jag skrivit själv.

Det säger Ida-Lova.

Låten har över 28 miljoner

lyssningar på sajten Spotify.

Ida-Lova Lind är 21 år

och kommer från Stockholm.

Hon är dotter

till skådespelaren

Christine Meltzer.

8 SIDOR/TT

Här kan du lyssna på låten