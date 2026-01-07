Kultur
Ida-Lova är artist. Foto: Anna Hållams/TT
Ida-Lova gjorde årets låt
Ida-Lova är en svensk artist.
Hon har gjort en låt som heter
Svagare än jag.
Den har gjort stor succé.
Det är Årets låt år 2025
på listan Svensktoppen
i Sveriges Radio.
– Jag blir otroligt glad.
Det visar att jag
kan skriva musik.
Det är den första låten
som jag skrivit själv.
Det säger Ida-Lova.
Låten har över 28 miljoner
lyssningar på sajten Spotify.
Ida-Lova Lind är 21 år
och kommer från Stockholm.
Hon är dotter
till skådespelaren
Christine Meltzer.
