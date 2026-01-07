Kultur

Hon håller i en mikrofon. Hon håller den andra handen på axeln.

Ida-Lova är artist. Foto: Anna Hållams/TT

Ida-Lova gjorde årets låt

Ida-Lova är en svensk artist.
Hon har gjort en låt som heter
Svagare än jag.
Den har gjort stor succé.

Det är Årets låt år 2025
på listan Svensktoppen
i Sveriges Radio.

– Jag blir otroligt glad.
Det visar att jag
kan skriva musik.
Det är den första låten
som jag skrivit själv.

Det säger Ida-Lova.

Låten har över 28 miljoner
lyssningar på sajten Spotify.

Ida-Lova Lind är 21 år
och kommer från Stockholm.
Hon är dotter
till skådespelaren
Christine Meltzer.

8 SIDOR/TT

Här kan du lyssna på låten

7 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Aina skriver:
    7 januari, 2026 kl. 12:16

    Pity Party av Makthaverskan var mycket bättre!! 🎶

    Svara
