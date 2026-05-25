Filmen Fjord fick pris

Filmen Fjord vann

priset Guldpalmen

som årets bäst film.

Priset delades ut i helgen

på festivalen för film

i den franska staden Cannes.

Filmen handlar om

en kristen familj.

De flyttar till en by i Norge.

Mamman är norsk

och pappan kommer

från Rumänien.

Men myndigheterna

tar barnen från föräldrarna.

En lärare upptäcker blåmärken

på ett av barnen.

De misstänker att föräldrarna

slagit henne.

Filmen säger inte

om det är rätt

eller fel av myndigheterna

att ta barnen.

Det som händer i filmen

har också hänt i verkligheten.

En kristen familj

förlorade då vårdnaden

om sina fem barn i Norge.

– Jag ville prata om något

som många av oss

inte riktigt vågar prata om.

Det sa Cristian Mungiu

som har gjort filmen

när han tog emot priset.

Filmen får premiär i Sverige

i början av nästa år.

