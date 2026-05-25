Kultur
Sebastian Stan och Renate Reinsve spelar de stora rollerna i filmen Fjord som vunnit pris. Foto: Tudor Panduru
Filmen Fjord fick pris
Filmen Fjord vann
priset Guldpalmen
som årets bäst film.
Priset delades ut i helgen
på festivalen för film
i den franska staden Cannes.
Filmen handlar om
en kristen familj.
De flyttar till en by i Norge.
Mamman är norsk
och pappan kommer
från Rumänien.
Men myndigheterna
tar barnen från föräldrarna.
En lärare upptäcker blåmärken
på ett av barnen.
De misstänker att föräldrarna
slagit henne.
Filmen säger inte
om det är rätt
eller fel av myndigheterna
att ta barnen.
Det som händer i filmen
har också hänt i verkligheten.
En kristen familj
förlorade då vårdnaden
om sina fem barn i Norge.
– Jag ville prata om något
som många av oss
inte riktigt vågar prata om.
Det sa Cristian Mungiu
som har gjort filmen
när han tog emot priset.
Filmen får premiär i Sverige
i början av nästa år.
8 SIDOR
25 maj 2026
Vad handlar artikeln om😮😮