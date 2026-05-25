Världen
Rök från drönare och robotar syns i huvudstaden Ukraina. Ryssland gjorde många attacker i helgen. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Många attacker mot Ukraina
I helgen gjorde Ryssland
många attacker mot Ukraina.
Robotar och drönar träffade
huvudstaden Kiev
och flera andra städer.
Minst fyra personer dog.
Över 80 blev skadade.
En skola blev träffad.
Där hade folk sökt skydd.
Ryssland använde också
en mycket snabb och stark robot.
Det är en robot
som kan bära kärnvapen.
Men nu hade den
inga kärnvapen.
Roboten träffade en stad
söder om Kiev.
Förra veckan sköt Ukraina robotar
mot ett viktigt kontor
för ryska militärer.
Experter säger att Ryssland
sköt den snabba roboten
för att hämnas för det.
Det är tredje gången i kriget
som Ryssland använder
en sådan snabb robot.
Kriget har nu varit
i över fyra år.
8 SIDOR/TT
25 maj 2026
Snälla kan det bli fred!
Nej, vad tråkigt 😨😢🫣
Vi får vara glada dom som bor här i Sverige.🥰😀❤❤❤
