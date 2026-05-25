I helgen gjorde Ryssland

många attacker mot Ukraina.

Robotar och drönar träffade

huvudstaden Kiev

och flera andra städer.

Minst fyra personer dog.

Över 80 blev skadade.

En skola blev träffad.

Där hade folk sökt skydd.

Ryssland använde också

en mycket snabb och stark robot.

Det är en robot

som kan bära kärnvapen.

Men nu hade den

inga kärnvapen.

Roboten träffade en stad

söder om Kiev.

Förra veckan sköt Ukraina robotar

mot ett viktigt kontor

för ryska militärer.

Experter säger att Ryssland

sköt den snabba roboten

för att hämnas för det.

Det är tredje gången i kriget

som Ryssland använder

en sådan snabb robot.

Kriget har nu varit

i över fyra år.

8 SIDOR/TT