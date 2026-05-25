Världen

En kvinna går med en käpp. Två räddningsarbetare står bakom. I bakgrunden syns rök och ett trasigt hus.

Rök från drönare och robotar syns i huvudstaden Ukraina. Ryssland gjorde många attacker i helgen. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Många attacker mot Ukraina

I helgen gjorde Ryssland
många attacker mot Ukraina.
Robotar och drönar träffade
huvudstaden Kiev
och flera andra städer.

Minst fyra personer dog.
Över 80 blev skadade.
En skola blev träffad.
Där hade folk sökt skydd.

Ryssland använde också
en mycket snabb och stark robot.

Det är en robot
som kan bära kärnvapen.
Men nu hade den
inga kärnvapen.

Roboten träffade en stad
söder om Kiev.

Förra veckan sköt Ukraina robotar
mot ett viktigt kontor
för ryska militärer.

Experter säger att Ryssland
sköt den snabba roboten
för att hämnas för det.

Det är tredje gången i kriget
som Ryssland använder
en sådan snabb robot.

Kriget har nu varit
i över fyra år.

8 SIDOR/TT

25 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. Leon😄 skriver:
    25 maj, 2026 kl. 08:23

    Snälla kan det bli fred!

    Svara
  2. Cutie 2017🥥🐬🪷 skriver:
    25 maj, 2026 kl. 08:23

    Nej, vad tråkigt 😨😢🫣

    Svara
  3. barn hatare skriver:
    25 maj, 2026 kl. 10:47

    kablaw kanuke i was in my room tryna tech comunist people 😎😎😎😎😎

    Svara
  4. Löken BOB skriver:
    25 maj, 2026 kl. 10:48

    Rest in pis my granny he gut hit by a bazoka

    Svara
  5. den som inte heter theodor skriver:
    25 maj, 2026 kl. 10:50

    theodora från foodora älskar sin food

    Svara
  6. den som inte heter theodor skriver:
    25 maj, 2026 kl. 10:52

    i need my hamburgare power
    🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

    Svara
  7. bhahsusdgiuawöeqp9ugeipuawebd skriver:
    25 maj, 2026 kl. 10:53

    jag är i skolan nu och har svenska lektion jag äter godis och bajsar sönder

    Svara
  8. den som inte heter theodor skriver:
    25 maj, 2026 kl. 10:53

    mc älkar mmm 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

    Svara
  9. Isak skriver:
    25 maj, 2026 kl. 11:01

    Vi får vara glada dom som bor här i Sverige.🥰😀❤❤❤

    Svara
  10. Granny ukrain skriver:
    25 maj, 2026 kl. 11:19

    Rest in pece my granny she got hit on a bazuka💔

    Svara
  11. tarzani skriver:
    25 maj, 2026 kl. 11:59

    rip my grandma she got hit by a bazooka yeah i think about her everytime i hit the hooka.

    Svara
  12. 360 no scope god skriver:
    25 maj, 2026 kl. 12:08

    360 no scope

    Svara
  13. mor3jfyuhvyu2rgy3g1iuguiegdyuh9u1h7 skriver:
    25 maj, 2026 kl. 14:10

    kan alla ba sluta säga så cringe saker😭😭😭

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar