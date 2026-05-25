Ledarna som var på Natos möte. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT
Marco Rubio och Mark Rutte. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT
Gruppen Nato hade möte
Förra veckan hade gruppen Nato
ett möte i staden Helsingborg.
De pratade om hur de kan
hjälpa Ukraina i kriget.
Flera viktiga ledare var där.
En av dem var Natos chef Mark Rutte
En annan var Marco Rubio.
Han är minister i USAs regering.
USAs ledare Donald Trump
har flera gånger hotat med
att USA ska lämna Nato.
Han tycker att länderna
i Europa gör för lite i Nato.
Nu har Sverige och andra länder
lovat att de ska använda
ännu mer pengar
till militärer och vapen.
32 länder är med i Nato.
Det är USA, Kanada, Sverige
och flera länder i Europa.
Länderna har lovat
att deras mililtärer ska hjälpa
varandra om det blir krig.
8 SIDOR/TT
25 maj 2026
