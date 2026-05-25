Gruppen Nato hade möte

Förra veckan hade gruppen Nato

ett möte i staden Helsingborg.

De pratade om hur de kan

hjälpa Ukraina i kriget.

Flera viktiga ledare var där.

En av dem var Natos chef Mark Rutte

En annan var Marco Rubio.

Han är minister i USAs regering.

USAs ledare Donald Trump

har flera gånger hotat med

att USA ska lämna Nato.

Han tycker att länderna

i Europa gör för lite i Nato.

Nu har Sverige och andra länder

lovat att de ska använda

ännu mer pengar

till militärer och vapen.

32 länder är med i Nato.

Det är USA, Kanada, Sverige

och flera länder i Europa.

Länderna har lovat

att deras mililtärer ska hjälpa

varandra om det blir krig.

8 SIDOR/TT