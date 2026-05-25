Sverige

    Ledarna som var på Natos möte. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT

    Marco Rubio och Mark Rutte. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT

Gruppen Nato hade möte

Förra veckan hade gruppen Nato
ett möte i staden Helsingborg.
De pratade om hur de kan
hjälpa Ukraina i kriget.

Flera viktiga ledare var där.
En av dem var Natos chef Mark Rutte
En annan var Marco Rubio.
Han är minister i USAs regering.

USAs ledare Donald Trump
har flera gånger hotat med
att USA ska lämna Nato.
Han tycker att länderna
i Europa gör för lite i Nato.

Nu har Sverige och andra länder
lovat att de ska använda
ännu mer pengar
till militärer och vapen.

32 länder är med i Nato.
Det är USA, Kanada, Sverige
och flera länder i Europa.

Länderna har lovat
att deras mililtärer ska hjälpa
varandra om det blir krig.

8 SIDOR/TT

25 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    25 maj, 2026 kl. 09:36

    UF!😤

    Svara
  2. im from USA skriver:
    25 maj, 2026 kl. 10:21

    Jag tycker Donald Trump är bara så 🤬

    Svara
