Sverige
En person får hjälp av en personlig assistent. Foto: NTB/TT
Regler ska undersökas
Människor som behöver hjälp
av personlig assistans
kan få olika beslut.
Det beror på var de bor.
Reglerna har därför
fått kritik för att de är
orättvisa.
Nu har regeringen bestämt
att reglerna ska undersökas
av experter.
Regeringen vill ha
förslag om ändringar
senast den 23 maj år 2028.
Det är bra att reglerna undersöks.
Det säger flera organisationer
för personer som behöver
personlig assistans.
Men de vill att undersökningen
går snabbare.
– I dag kan många barn
som behöver assistans
inte leva som andra barn
för att de inte får
tillräcklig assistans.
Det säger Johan Klinthammar
i organisationen RBU,
Riksförbundet för rörelsehindrade
barn och ungdomar.
I dag är det både
kommuner och staten
som har ansvar för personlig assistans.
Regeringen vill att bara staten
ska ha ansvaret.
Men innan det kan ändras
vill regeringen att det finns
tydligare regler.
8 SIDOR/TT
25 maj 2026