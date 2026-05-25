Regler ska undersökas

Människor som behöver hjälp

av personlig assistans

kan få olika beslut.

Det beror på var de bor.

Reglerna har därför

fått kritik för att de är

orättvisa.

Nu har regeringen bestämt

att reglerna ska undersökas

av experter.

Regeringen vill ha

förslag om ändringar

senast den 23 maj år 2028.

Det är bra att reglerna undersöks.

Det säger flera organisationer

för personer som behöver

personlig assistans.

Men de vill att undersökningen

går snabbare.

– I dag kan många barn

som behöver assistans

inte leva som andra barn

för att de inte får

tillräcklig assistans.

Det säger Johan Klinthammar

i organisationen RBU,

Riksförbundet för rörelsehindrade

barn och ungdomar.

I dag är det både

kommuner och staten

som har ansvar för personlig assistans.

Regeringen vill att bara staten

ska ha ansvaret.

Men innan det kan ändras

vill regeringen att det finns

tydligare regler.

8 SIDOR/TT