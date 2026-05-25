Försvunnen pojke hittad

En tvåårig pojke försvann

i Nyåker i söndags.

Nyåker ligger i Nordmaling

i norra Sverige.

Poliser och grupper med

människor samlades

för att söka efter pojken.

De hade hjälp av hundar,

helikoptrar

och flygande kameror, drönare.

Efter mer än tolv timmar

hittade de pojken.

Det är inte klart var.

Pojken var vid liv

och mådde bra.

Men han var kall.

Läkare ska undersöka honom.

Pojken ska snart fylla tre år.

Han försvann

efter att han lekt på gården.

Familjen trodde att han var inomhus.

Det berättar familjen

för tidningen Expressen.

– Vi vill tacka alla.

Vi är så lättade,

sa pojkens farmor till tidningen

efter att han hittats.

