Sverige

En kvinna med reflexväst lyser med en ficklampa i en skog.

Människor letade länge efter en liten pojke som försvann i söndags. Han hittades till slut vid liv. Foto: Erik Abel/TT

Försvunnen pojke hittad

En tvåårig pojke försvann
i Nyåker i söndags.

Nyåker ligger i Nordmaling
i norra Sverige.

Poliser och grupper med
människor samlades
för att söka efter pojken.
De hade hjälp av hundar,
helikoptrar
och flygande kameror, drönare.

Efter mer än tolv timmar
hittade de pojken.
Det är inte klart var.
Pojken var vid liv
och mådde bra.
Men han var kall.
Läkare ska undersöka honom.

Pojken ska snart fylla tre år.
Han försvann
efter att han lekt på gården.
Familjen trodde att han var inomhus.
Det berättar familjen
för tidningen Expressen.

– Vi vill tacka alla.
Vi är så lättade,
sa pojkens farmor till tidningen
efter att han hittats.

8 SIDOR/TT

25 maj 2026

