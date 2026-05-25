Han står framför sin bil. Han har en stor krans på sig. Han sträcker näven i skyn och är jätteglad.

Felix Rosenqvist firar sin seger. Foto: AJ Mast/AP/TT

Rosenqvist vann tävling

Felix Rosenqvist från Sverige
tävlar i att köra bil snabbt.
Nu har han vunnit
den viktiga tävlingen Indy 500.

Det var mycket jämnt.
Han vann med bara två
hundradelar av en sekund.
Tvåa blev David Malukas från USA.

Felix Rosenqvist
har precis blivit pappa.

– Jag saknar min fru
och mitt nyfödda barn.
Jag önskar verkligen
att de var här.
Min syster är här
så jag får fira med henne,
sa Felix Rosenqvist.

Två svenskar har vunnit
tävlingen tidigare.
Det är Kenny Bräck
och Marcus Ericsson.

Tävlingen heter Indy 500
eftersom den är i staden
Indianapolis i USA
och är 500 miles lång.

8 SIDOR/TT

25 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Leon😄 skriver:
    25 maj, 2026 kl. 08:19

    Kul 🤩

    Svara
  2. Cutie 2017🪷🥥🐬 skriver:
    25 maj, 2026 kl. 08:20

    Vad kul att vi van 🎊💗🥳

    Svara
  3. Pelle 👾🎆 skriver:
    25 maj, 2026 kl. 08:23

    Jag vill se kolla bilder om den sporten

    Svara
  4. MILENA LUISA skriver:
    25 maj, 2026 kl. 09:32

    GRATTIS!😍💛💙💜😎

    Svara
  5. MILENA LUISA skriver:
    25 maj, 2026 kl. 09:33

    MEN var är 500 miles lång???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      25 maj, 2026 kl. 10:09

      Hej!

      500 miles är ungefär 800 kilometer.

      /8 Sidor

  6. julian borg skriver:
    25 maj, 2026 kl. 11:20

    Jag är så glad att jag vann! 🥳

    Svara
