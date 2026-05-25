Sport
Felix Rosenqvist firar sin seger. Foto: AJ Mast/AP/TT
Rosenqvist vann tävling
Felix Rosenqvist från Sverige
tävlar i att köra bil snabbt.
Nu har han vunnit
den viktiga tävlingen Indy 500.
Det var mycket jämnt.
Han vann med bara två
hundradelar av en sekund.
Tvåa blev David Malukas från USA.
Felix Rosenqvist
har precis blivit pappa.
– Jag saknar min fru
och mitt nyfödda barn.
Jag önskar verkligen
att de var här.
Min syster är här
så jag får fira med henne,
sa Felix Rosenqvist.
Två svenskar har vunnit
tävlingen tidigare.
Det är Kenny Bräck
och Marcus Ericsson.
Tävlingen heter Indy 500
eftersom den är i staden
Indianapolis i USA
och är 500 miles lång.
8 SIDOR/TT
25 maj 2026
Kul 🤩
Vad kul att vi van 🎊💗🥳
Jag vill se kolla bilder om den sporten
GRATTIS!😍💛💙💜😎
MEN var är 500 miles lång???
Hej!
500 miles är ungefär 800 kilometer.
/8 Sidor
Jag är så glad att jag vann! 🥳