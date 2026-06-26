Artister hade konsert

Just nu är det

årets vecka för politik

i Almedalen på Gotland.

Politiker, olika företag

och myndigheter

är där bland annat.

Partiernas ledare håller tal

om sin politik.

Flera svenska artister

hade en konsert i Visby

på Gotland i onsdags.

De kallade konserten

Vi är Sverige.

Artisten Thomas Stenström

var en av dem som var med.

Konserten var ett samarbete

med organisationen Greenpeace.

De som hade konserten

ville visa att frågor om klimatet

och demokratin är viktiga.

De tycker att många

politiker har glömt det.

Samma dag hade

över 200 artister

och kända personer

skrivit en text

i tidningen Aftonbladet.

Texten handlade om

att experter varnar för

att Sveriges utsläpp ökar

och att demokratin minskar.

Men att politikerna

inte lyssnar på experterna.

Konserten var samtidigt

som Sverigedemokraternas ledare

Jimmie Åkesson höll tal.

8 SIDOR/TT