Kultur
Flera svenska artister sjöng på Gotland. Foto: Henrik Montgomery/TT
Artister hade konsert
Just nu är det
årets vecka för politik
i Almedalen på Gotland.
Politiker, olika företag
och myndigheter
är där bland annat.
Partiernas ledare håller tal
om sin politik.
Flera svenska artister
hade en konsert i Visby
på Gotland i onsdags.
De kallade konserten
Vi är Sverige.
Artisten Thomas Stenström
var en av dem som var med.
Konserten var ett samarbete
med organisationen Greenpeace.
De som hade konserten
ville visa att frågor om klimatet
och demokratin är viktiga.
De tycker att många
politiker har glömt det.
Samma dag hade
över 200 artister
och kända personer
skrivit en text
i tidningen Aftonbladet.
Texten handlade om
att experter varnar för
att Sveriges utsläpp ökar
och att demokratin minskar.
Men att politikerna
inte lyssnar på experterna.
Konserten var samtidigt
som Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson höll tal.
8 SIDOR/TT
Artister och kändisar protesterar
Över 200 artister,
idrottare, skådespelare
och kändisar protesterar.
De skrev om det
i tidningen Aftonbladet.
De tycker inte att
Sveriges politiker gör
tillräckligt för klimatet
eller för demokratin.
Här är några som
är med och protesterar:
- Thomas Stenström
- Cherrie
- Erik Lundin
- Melissa Horn
- Titiyo
- Jan Malmsjö
- Amelia Adamo
- Eva Dahlgren
- Lisa Nilsson
- First Aid Kit
- Janne Andersson
- Alexander Skarsgård
- Therese Alshammar
- Yaeger
- Miss Li
- Stefan Sundström
- Amena
- Maxida Märak
- The Hives
- Tove Styrke
- Daniel Adams Ray
- Tuva Novotny
- Lena Endre
- Anja Pärson
- Carolina Klüft
- Helen Sjöholm
- Behrang Safari
26 juni 2026
😊😎